Convegno “Il ruolo delle Tecnologie in Sanità Pubblica”, Istituto Superiore di Sanità

(mi-lorenteggio.com) Roma, 24 aprile 2019 – Il convegno si colloca nell’ambito della progettualità del Centro Nazionale per le Tecnologie Innovative in Sanità Pubblica (TISP) ed è prevalentemente rivolto a personale del SSN, quali medici, ricercatori e tecnologi coinvolti nello studio, sviluppo e implementazione di tecnologie innovative quali AI, Big Data, Blockchain. Il convegno vuole essere un momento di confronto tra gli operatori del Sistema Sanitario Nazionale (SSN), primo appuntamento di informazione e discussione su un tema estremamente attuale, che prevedibilmente porterà a cambiamenti epocali nella gestione dei processi diagnostico-terapeutici, con evidenti problematiche di responsabilità ed etica professionale. Così come l’utilizzo delle nuove tecnologie pone criticità rispetto alle garanzie di universalità ed equità del nostro SSN, al fine di promuovere scelte di governance informate e consapevoli per la tutela della salute pubblica, particolare attenzione è necessaria in questa fase relativamente agli aspetti gestionali e infrastrutturali richiesti agli stakeholder istituzionali.

Scopo e obiettivi – Informare, sensibilizzare e rendere fruibili tecnologie esistenti e fornire informazioni in merito a tecnologie emergenti di nuova generazione. – Consentire agli operatori del settore di comprendere le opportunità e i rischi dell’introduzione di nuove tecnologie (AI, Big Data, Blockchain) in grado di modificare radicalmente la qualità della cura se adottate con le precauzioni dovute. – Creare una rete di competenze tra i professionisti coinvolti, il mondo scientifico e in special modo con le istituzioni deputate a definire aspetti infrastrutturali, con i responsabili della governance.

Metodo di lavoro Relazioni, testimonianze, video, poster, tavola rotonda e discussione

PROGRAMMA

8.30 Registrazione dei partecipanti e apertura dei lavori

9.00 Indirizzo di benvenuto Silvio Brusaferro, Commissario Straordinario dell’Istituto Superiore di Sanità

9.15 Introduzione alla giornata di lavoro Mauro Grigioni, Direttore del Centro Nazionale Tecnologie Innovative per la Salute Pubblica Pierpaolo Sileri, Presidente della 12ª Commissione permanente (Igiene e Sanita’) Pasquale Tarallo, Independent Thinker

I SESSIONE – PRESENTE E FUTURO DELL’INNOVAZIONE IN SANITÀ Introduce e modera: Paola Meli

9.30 L’evoluzione del ruolo del medico alla luce della sanità digitale Fosco Foglietta

9.45 Tecniche Data Intensive per la ricerca biomedica: barriere tecnologiche e possibili soluzioni Gianluigi Zanetti

10.00 Verso open distributed database per la ricerca e la sanità pubblica – il ruolo della tecnologia blockchain Mirko De Maldè 10.15 Lo strano caso della AI: tutti la vogliono, qualcuno ne ha paura! Mauro Grigioni

10.30 Potenzialità e criticità nell’uso dell’AI nella radiologia

Mauro Iori

10.45 Biobanche delle immagini e intelligenza artificiale Emanuele Neri

11.00 La gestione dei dati, in particolare nella Sanità Digitale Francesco Pizzetti 11.15 Coffee break

II SESSIONE – TAVOLA ROTONDA (GOVERNANCE) Introduce e modera: Pasquale Tarallo (Independent Thinker)

11.45 Intervengono: Sergio Pillon (Coordinatore della Commissione Tecnica Paritetica per lo sviluppo della telemedicina Nazionale, Ministero della Salute) Massimo Casciello (Ministero della Salute) Alessandro Ghirardini (Agenas) Nicola Pinelli (FIASO) Speranza Falciano (INFN) Giuseppe De Pietro (CNR) Vittorio Miele (SIRM) Michele Stasi (AIFM) Fernanda Gellona (Confindustria DM) Maurizio Rizzetto (AIIC) Gianfranco Gensini (SIT)

13.30 Lunch

III SESSIONE – TAVOLA ROTONDA (FARE RETE) Introduce e modera: Pasquale Tarallo (Independent Thinker)

14.30 Intervengono: Maurizio Dal Maso (DG AO Terni) Claudio Saccavini (DT Consorzio Arsenal Regione Veneto)

Giovanni Gorgoni (Direttore Aress Regione Puglia) Massimo Annicchiarico (DG Ausl Modena) Luca Rigoni (Assinter) Camillo Rossi (Direttore Sanitario ASST Spedali civili di Brescia) Roberto Soj (DG Lombardia Informatica) Ettore Turra (Direttore APSS Trento)

16.00 Discussione

17.00 Conclusioni

RELATORI, MODERATORI e PARTECIPANTI ALLE TAVOLE ROTONDE Massimo Annicchiarico – Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena Massimo Casciello – Ministero della Salute Maurizio Dal Maso – Azienda Ospedaliera Terni Mirko De Maldè – Government Blockchain Association Giuseppe De Pietro – Consiglio Nazionale delle Ricerche Speranza Falciano – Istituto Nazionale di Fisica Nucleare Fosco Foglietta – già Presidente CUP2000 SpA (Servizi on line CUP 2000 S.c.p.A.) Fernanda Gellona – Confindustria Dispositivi Medici Gianfranco Gensini – SIT (Società Italiana di Telemedicina) Alessandro Ghirardini – Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (Agenas) Giovanni Gorgoni – Aress Puglia (Agenzia Regionale per la Salute ed il Sociale) Mauro Grigioni – Istituto Superiore di Sanità Mauro Iori – AIFM (Associazione Italiana di Fisica Medica) Paola Meli – Istituto Superiore di Sanità Vittorio Miele – SIRM (Società Italiana di Radiologia Medica e Interventistica) Emanuele Neri – SIRM (Società Italiana di Radiologia Medica e Interventistica) Sergio Pillon – Ministero della Salute Nicola Pinelli – Fiaso (Federazione Italiana Aziende Sanitarie e Ospedaliere) Francesco Pizzetti – Costituzionalista, già Garante della Privacy Luca Rigoni – Assinter (Associazione delle Società Pubbliche per l’Innovazione Tecnologica) Maurizio Rizzetto – AIIC (Associazione Italiana Ingegneri Clinici) Camillo Rossi – Azienda Socio Sanitaria Territoriale Spedali Civili di Brescia Claudio Saccavini – Consorzio ARSENAL.IT Pierpaolo Sileri – 12ª Commissione permanente (Igiene e Sanità’) Roberto Soj – Lombardia Informatica Michele Stasi – AIFM (Associazione Italiana di Fisica Medica) Pasquale Tarallo – Independent Thinker Ettore Turra – Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari Trento Gianluigi Zanetti – CRS4 (Centro di Ricerca, Sviluppo e Studi Superiori in Sardegna)

