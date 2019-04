TUTTO PRONTO PER EXPO PER LO SPORT: DAL 2 AL 5 MAGGIO IN ARENA CIVICA CON TANTI CAMPIONI DELLO SPORT AZZURRO!

(mi-lorenteggio.com) Milano, 30 aprile 2019 – Ultime ore di allenamento per Expo per lo Sport, la manifestazione dedicata alla promozione dello sport tra i ragazzi che festeggia nel 2019 il suo quinto compleanno in una rinnovata forma sotto il sole della primavera. Dal 2 al 5 maggio l’Arena Civica di Milano si trasformerà ancora una volta in un villaggio olimpico a cielo aperto in cui i bambini dai 4 ai 14 anni potranno scoprire, conoscere, sperimentare oltre 30 discipline sportive, grazie alla presenza delle federazioni e delle società del territorio, oltre che a grandi atleti dello sport azzurro. Sono attesi infatti nei prossimi giorni Il calciatore dell’Inter Antonio Candreva, la campionessa olimpica di tuffi Tania Cagnotto, Filippo Tortu, primatista italiano assoluto dei 100 metri, e Arianna Fontana, vincitrice di ben otto medaglie olimpiche nel pattinaggio sul ghiaccio short track. E poi ancora il plurimedagliato di karate Stefano Maniscalco, Romano Battisti, medaglia d’argento a Londra 2012 nel canottaggio e il canoista Alberto Ricchetti. Saranno presenti anche il pattinatore di velocità Fabio Francolini, Valentina Trapletti, vincitrice di due titoli assoluti di marcia su strada, il mezzofondista Manuel Cominotto e la ginnasta Angelica Savrayuk.

L’EVENTO

La quinta edizione di Expo per lo Sport è stata presentata oggi nella sala Brigida del Comune di Milano con una conferenza stampa a cui hanno partecipato l’Assessore al Turismo, Sport e Tempo Libero Roberta Guaineri, l’Assessore alle Politiche del lavoro, Attività produttive, Commercio e Risorse umane Cristina Tajani, l’Assessore regionale allo Sport Martina Cambiaghi, il Preside della Scuola di Scienze Motorie dell’Università di Milano Fabio Esposito, il Delegato Provinciale di Milano per il Coni Lombardia Claudia Giordani, il capo ufficio stampa dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Milano Laura Prinetti e Nicola Schena, amministratore unico di DNA Sport Consulting, che cura la regia organizzativa dell’evento. Erano presenti anche Alessia Bonifazi, responsabile comunicazione di Lidl Italia presenter partner di Expo per lo Sport, e Michel Cohen, founder e CEO di Dental Pro, health partner dell’iniziativa. «Expo per lo Sport è diventato un appuntamento fisso per Milano, appuntamento che ogni anno si rinnova in una forma sempre più entusiasmante», ha dichiarato l’assessore Roberta Guaineri, che ha aggiunto: «Quest’anno, grazie alla collaborazione con Milano Food City, viene messo ancora più in risalto il tema della corretta alimentazione legato alla pratica dell’attività sportiva. Mi auguro che si possano coinvolgere sempre più scuole, sempre più bambini per sperimentare sempre più attiività diverse». Riaffermare i valori positivi dello sport, ricordare la fondamentale importanza dell’attività fisica, riaccendere tra i più piccoli lo spirito di squadra: questi gli ambiziosi obiettivi di Expo per lo Sport, in una città come Milano «in cui lo sport è sempre protagonista e che propone, attraverso il lavoro di tante società, tutte le discipline esistenti e a ogni livello», come ha evidenziato Claudia Giordani, delegato Coni di Milano. Eppure l’evento potrebbe presto espandersi all’intera regione Lombardia: «Ho apprezzato molto la bontà di questa iniziativa già durante la scorsa edizione, – ha commentato l’assessore regionale Martina Cambiaghi, – Proprio per questo, stiamo già lavorando per estenderla a tutto il territorio Lombardo inserendola nel progetto “A scuola di Sport” già dall’anno scolastico 2019-2020 Lo sport è uno strumento fondamentale per raggiungere una qualità di vita migliore, condividendo interessi e piaceri».

Giovedì 2 e venerdì 3 protagoniste indiscusse saranno le scuole, mentre sabato 4 e domenica 5 l’Arena aspetta le famiglie al completo, previa registrazione gratuita sul sito www.expoperlosport.it. «Spostare l’evento da ottobre e maggio, all’interno dello stesso anno scolastico, è stato per noi una grande sfida, – ha rivelato Nicola Schena, organizzatore di Expo per lo Sport, – Abbiamo dovuto costruire nuove idee, come l’allargamento alle scuole dell’infanzia e alle scuole superiori, e abbiamo fatto sistema con Milano Food City, creando un palinsesto fatto di momenti di incontro importanti, come il convegno Movimentiamoci, e di divertenti appuntamenti sportivi, sempre con il supporto encomiabile di istituzioni, sponsor e partneri».

GLI SPORT

Un parco giochi all’aria aperta in cui avventurarsi e, magari, porre le basi per diventare i campioni di domani. Non solo calcio, volley e basket! Badminton, baseball, atletica leggera… e poi ancora scherma, pattinaggio, taekwondo, golf e persino tchoukball : dalla pedana alla pista, oltre 30 sport attendono con entusiasmo gli under 14 del territorio. Inoltre nell’area gestita dalla Scuola di Scienze Motorie, i ragazzi potranno scoprire il legame fondamentale tra attività sportiva e corpo umano: attraverso il Laboratorio di Fisiologia dell’ esercizio, la Scuola di Scienze Motorie proporrà test di valutazione della forza, della composizione corporea, di equilibrio statico e dinamico, e di valutazione del cronotipo. «La forza di questa iniziativa arriva dal coniugare diversi attori verso un obiettivo comune, ovvero migliorare la qualità della vita delle persone», ha dichiarato il Preside di Scienze Motorie Fabio Esposito, che ha aggiunto: «A Expo per lo Sport gli aspetti motori si uniscono a quelli nutrizionali, senza dimenticare che sport e solidarietà hanno valori comune, come l’importanza di sentirsi parte di un’unica squadra. L’attività fisica è fondamentale per la salute e deve essere promossa sin dall’età prescolare, anche educando i genitori al corretto approccio allo sport».

LE SCUOLE

Giovedì 2 e venerdì 3 saranno dedicati agli alunni con i loro insegnanti: grande è infatti stata la risposta delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado per questa nuova edizione tutta primaverile. Quest’anno, però, Expo per lo Sport introduce una novità e apre le porte anche agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado: «I docenti hanno risposto in maniera ammirevole a questa iniziativa che nell’edizione 2018 ha accolto ben 13 mila studenti, – ha sottolineato Laura Prinetti dell’Ufficio Scolastico Territoriale. – A maggio si rallentano molte attività, ma non lo sport, mezzo importante per prevenire il disagio e favorire quel lavoro di squadre e collaborazione che in molti settori ormai non c’è più». il 3 maggio la Palazzina Appiani ospiterà “Cultura & Sport: il Laboratorio dell’Opportunità”, una lezione curata da AMOVA in collaborazione con USSI (Unione Stampa Sportiva Italiana), CIP (Comitato Paralimpico) e MIUR (Ministero Istruzione Università e Ricerca) e dedicata al mondo dei social e del digitale. Nella stessa occasione le classi potranno partecipare a una staffetta 4×800 metri sia maschile che femminile sul percorso esterno delle mura dell’Arena Civica, oltre che cimentarsi in amichevoli di sitting volley e scherma.

LA SOLIDARIETÀ: PIU’ GIOCHIAMO PIU’ DONIAMO CON MILANO FOOD CITY

Expo per lo Sport vuole essere luogo di incontro e beneficenza, come ha sottolineato l’Assessore Cristina Tajani: «La manifestazione rappresenta un momento di solidarietà all’interno del progetto, ormai triennale, di Milano Food City, una settimana dedicata ai temi della sana alimentazione e dello spreco alimentare. Durante le giornate di Expo per lo Sport, invitiamo tutti i bambini a contribuire alla campagna #piusiamopiudoniamo giocando e praticando attività fisica». Per ogni sport provato infatti nelle diverse aree dell’Arena, i bambini riceveranno un gettone: il bottino raccolto lungo il percorso potrà essere incrementato allo stand di Milano Food City, animato dai volontari delle onlus Banco Alimentare, Pane Quotidiano e Caritas Ambrosiana. Qui i ragazzi potranno cimentarsi in uno speciale tiro in porta: ogni bersaglio rappresenta una quota di gettoni da aggiungere a quelli già guadagnati nelle stazioni sportive. Al termine della manifestazione, tutti i gettoni saranno trasformati in derrate alimentari.

E sempre nell’ambito di Milano Food City, Expo per lo Sport è lieto di ospitare anche “Movimentiamoci!”, un incontro gratuito organizzato dalla Fondazione Umberto Veronesi, in programma sabato 4 maggio alle 15.30 in sala Appiani. Moderato da Sarah Pozzoli, direttore di Focus Junior, la conferenza verte sulla fondamentale importanza di una corretta alimentazione e dell’esercizio fisico come strumenti di prevenzione. Interverranno Marco Bianchi (food mentor e divulgatore scientifico), Elena Dogliotti (biologa nutrizionista), Fabio Esposito (presidente facoltà Scienze Motorie dell’Università di Milano) e Pietro Luigi Invernizzi (professore associato di Didattica, Pedagogia Speciale e Ricerca Educativa, facoltà di Scienze Motorie, UNIMI).

CHARITY PROGRAM

Quest’anno Expo per lo Sport corre insieme agli amici di Zoom Zebra per sostenere A.I. NET. Vivere la Speranza – Amici di Emanuele Cicio Onlus e NET Italy Onlus due associazioni impegnate nella raccolta fondi per la ricerca contro le malattie neuroendocrine. Basta davvero poco! A fronte di una piccola donazione, si riceverà una bottiglietta d’acqua: un piccolo gesto che si trasforma in un sorso vitale per quei giovani ragazzi che stanno affrontando la partita più importante.

I PARTNER – LE AREE

Lidl Italia fa il suo ingresso in campo nel ruolo di presenter partner di Expo per lo Sport, condividendone i valori e la mission, come ha sottolineato la responsabile comunicazione Alessia Bonifazi: «Lidl si impegna molto nel trasmettere i valori genuini di alimentazione sana e corretti stile di vita, come mostreremo ai piccoli sportivi fornendo loro una merenda a base di frutta e verdura. Inoltre la nostra azienda propone un programma di recupero delle eccedenze alimentari: ecco perché per noi è un grande piacere essere presenti, anche in sinergia con l’iniziativa legata a Milano Food City». Le mascotte Rocco il Broccolo e Lidlo daranno il benvenuto a grandi e piccini nell’Area Lidl, un’ampia zona al centro dell’Arena che prevede dei percorsi motori per i bimbi dai 3 agli 8 anni, la possibilità di tirare in porta come i grandi campioni del pallone e l’occasioni di giocare con i tanto amati Stikeez! La Crivit Agorà è invece un ampio spazio multidisciplinare che attende tutti i giovani sportivi con esibizioni, spettacoli e momenti di animazione. Ricchissimo il programma, soprattutto nel weekend: si va dal basket al pattinaggio artistico a rotelle, dal pentathlon moderno al calcio, passando per la ginnastica artistica e – novità 2019 –classi di yoga per grandi e piccini.

Health Partner di questa quinta edizione è DentalPro che vede in Expo per lo Sport «un’occasione per veicolare ai bambini e alla scuole l’importanza dell’igiene orale attraverso attività ludiche, in una nazione – l’italia – in cui la prima visita dentistica arriva molto tardi rispetto al resto d’Europa», come ha sottolineato il CEO Michel Cohen. All’arrivo in Arena, tutti i ragazzi riceveranno il PASSASPORT DENTALPRO: un vero e proprio passaporto nel quale sarà indicato un percorso da seguire per giungere infine, allo stand DentalPro dove avranno l’opportunità di “allenare i propri denti” A ogni tappa sportiva potranno collezionare un timbro, proprio come in un passaporto vero e proprio, da completare alla fine di un divertentissimo viaggio sportivo.

San Carlo è ancora parte della formazione di Expo per lo Sport, in qualità di partner. Nell’area dedicata bambini e ragazzi potranno davvero assaporare tutto il bello dello sport, cimentandosi nell’arrampicata, sfidando i compagni in tornei di calcio balilla e scatenandosi in combattute partite di ping pong. Con il suo impegno per la salute alimentare dei ragazzi, anche Nestlé si schiera al fianco del team di Expo per lo Sport presentando il kit del Nutripiatto, il progetto do educazione nutrizionale per bambini dai 4 ai 12 anni, con la supervisione scientifica dell’Università Campus Bio-Medico di Roma. Anche Nesquik sarà presente alla manifestazione in qualità di supporter. Fornitore ufficiale di acqua è Recoaro Cool, ancora una volta pronto a fare meta per ricordare a tutti l’importanza dell’idratazione, nello sport e nella vita di tutti i giorni. Non fa mancare il proprio tifo, infine, anche il mondo dei media: DeAJunior, il canale per bambini e famiglie del gruppo De Agostini Editore visibile in esclusiva su Sky al canale 623 è l’official channel della manifestazione, mentre Focus Junior e RDS sono i media partner 2019.

INFORMAZIONI UTILI

Expo per lo Sport

Arena Civica, Parco Sempione – Milano

02 – 03 – 04 – 05 maggio 2019

Da giovedì 2 a venerdì 3 : ingresso riservato alle scuole dalle 8:00 alle 16:00

Sabato 4 e domenica 5: ingresso per le famiglie dalle 10:00 alle 19:00

Accesso da ingresso trionfale da Parco Sempione

Ingresso gratuito con registrazione in loco e sul sito www.expoperlosport.it

