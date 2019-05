Minori, Municipio 4 organizza incontro e mostra in occasione della giornata contro la pedofilia

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 2 maggio 2019 – “Sensibilizzare e divulgare informazioni sul delicato tema degli abusi nei confronti dei minori, con particolare attenzione alla prevenzione e alle terapie attuabili per uscire dal disagio causato da questo terribile trauma. Sono gli obiettivi dell’incontro pubblico e della mostra organizzata dal Municipio 4 di Milano in collaborazione con MeTi Onlus, associazione che dal 2013 si occupa di adulti che hanno subito abusi nell’infanzia, che si terrà sabato 4 maggio alle ore 15 al quinto piano del Centro Civico di via Oglio 18”. Ne dà notizia il Presidente del Municipio 4 di Milano Paolo Guido Bassi insieme alla sua delegata alle Pari Opportunità Elisabetta Carattoni. “Nelle nostre attività – illustrano – diamo particolare attenzione al mondo delle fragilità e riteniamo doveroso accendere un riflettore anche su un tema complesso e delicato come quello della pedofilia e degli abusi sui bambini”. In occasione della giornata nazionale contro la Pedofilia, spiegano gli esponenti del Municipio 4, abbiamo ritenuto giusto dare vita a un evento che fosse al tempo stesso di sensibilizzazione e di approfondimento. Sabato pomeriggio, infatti, ospiteremo un dibattito con Laura Monticelli (scrittrice e presidente di MeTi Onlus), Dante Ghezzi (psicologo) e Michele Maggi (sociologo e criminologo), per fare il punto sui percorsi, giuridici e terapeutici, attuabili per migliorare le condizioni di vita delle vittime di abusi. Oltre a ciò, verrà anche allestita una mostra di fotografie, che rimarrà aperta al pubblico fino a sabato 11 maggio, per offrire un’occasione di riflessione ai cittadini su una tematica complessa, sulla quale non sono frequentissime le occasioni di approfondimento”.

Redazione