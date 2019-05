Adunata Alpini Milano: arrivano anche annullo postale, francobolli e cartoline

(mi-lorenteggio.com) Milano, 8 maggio 2019 – Con la cerimonia dell’annullo postale del primo giorno di emissione in programma venerdì 10 alle ore 12 alla Corte Ducale-Portico dell’Elefante al Castello Sforzesco arriva il via libera ufficiale al rilascio dei timbri speciali emessi da Poste Italiane in occasione dell’Adunata del Centenario. In vendita le cartoline e i francobolli annullabili. Una seconda postazione filatelica disponibile al Palazzo dell’Arengario (Duomo).

Di soggetto e forma diversa, riproducono il logo dell’Adunata del Centenario, realizzato da Caterina Gasperi con la scritta MI19, che richiama le guglie del Duomo di Milano. Sono i tre annulli speciali emessi per la 92a Adunata Nazionale degli Alpini, uno per ogni giorno di manifestazione, con data e luogo: venerdì 10 maggio timbro ovale, sabato 11 maggio timbro quadrato, domenica 12 maggio, timbro rotondo.

Saranno ufficializzati con la cerimonia dell’annullo postale del primo giorno di emissione, a cura del personale di Poste Italiane e in programma venerdì 10 maggio alle ore 12 presso la postazione filatelica allestita alla Corte Ducale-Portico dell’Elefante al Castello Sforzesco, dove nella sottostante Sala Viscontea è in corso la mostra “Alpini, uno stile di vita”.

Le cartoline dell’Adunata 2019 –raccolte in un cofanetto realizzato in 5000 pezzi- riproducono 10 immagini significative della storia dell’Ana, oggi centenaria. Oltre al manifesto ufficiale di Tiziano Tavecchio, un disegno di Novello nella prima sede Ana, un falò di condivisione sullo sfondo della Marmolada, una foto d’epoca di Alpini impegnati in Friuli dopo il terremoto del 1976, due collage dedicati ai Beati alpini e ad alcuni fondatori dell’Ana, la tessera del primo convegno all’Ortigara, un estratto dello statuto del 1919, una panoramica dell’evoluzione delle testate del mensile L’Alpino e infine i simboli della solidarietà e dell’impegno civile degli Alpini. Il cofanetto costa 10 euro e contiene 10 cartoline, di cui una già affrancata con l’annullo postale del primo giorno di emissione. Gli appassionati possono acquistare, a 12 euro, anche un folder contenente il francobollo del Centenario annullato, una cartolina e una busta, emesso da Poste Italiane per l’occorrenza.

Annulli e cartoline saranno disponibili nelle apposite postazioni, predisposte alla Corte Ducale-Portico dell’Elefante al Castello Sforzesco e al Palazzo dell’Arengario (via Marconi 2, zona Duomo), con orario continuato rispettivamente 9-17 e 9-18, il venerdì, sabato e domenica dell’Adunata.

