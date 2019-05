Cesano. Nel weekend appuntamento con “Scienza in Villa” e “Festa dell’ambiente”.

(mi-lorenteggio.com) Cesano Boscone, 8 maggio 2019 – Da giovedì 9 a domenica 12 maggio, torna il tradizionale appuntamento con la “Festa dell’ambiente”, che l’amministrazione organizza ogni anno come momento di sensibilizzazione della cittadinanza sui temi della sostenibilità ambientale.

In programma, appuntamenti suggestivi come la camminata notturna nel Parco Natura, i concerti dell’orchestra degli alunni della scuola Alessandrini, la consueta pedalata ecologica con partenza dal centro sportivo Cereda e la “Scienza in Villa” proposta dai due istituti comprensivi, con laboratori, percorsi dimostrativi e saggi di danza sportiva.

Redazione