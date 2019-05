Basiglio – Leonardo da Vinci: “Un cervello in fuga”

(mi-lorenteggio.com) Basiglio , 9 maggio 2019 – Domenica 12 maggio, alle ore 17.30, al polo culturale Il Mulino di Vione verrà rappresentato lo spettacolo di storia e narrazione “Leonardo da Vinci. Un cervello in fuga”, di e con Pietro Cuomo.

Uno dei personaggi più celebri della storia dell’arte (e non solo) verrà raccontato in maniera appassionata in una lettura scenica (in cui il testo è accompagnato da immagini e suoni) pensata con l’ambizione di raccontarlo al di là dei luoghi comuni. Leonardo, infatti, ha lasciato dietro di sé una scia di rimpianti e di mistero, un filo rosso che si può seguire passeggiando indietro nel tempo fino a una delle epoche più affascinanti della storia umana. Arte, politica, un pizzico di mistero e tanta, tanta bellezza, mista a una sfrenata ambizione. Ma anche delusioni cocenti e sogni infranti.



Redazione