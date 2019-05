Salute: come riattivare il microcircolo cutaneo?

Milano, 9 maggio 2019 – Come riattivare il microcircolo cutaneo? È uno dei tanti quesiti che la maggior parte delle donne di ogni fascia di età si pone costantemente ogni giorno. La cellulite non è altro che un inestetismo della pelle che causa quello spiacevole effetto conosciuto come “buccia d’arancia”.

In particolare, questo tipo di disturbo è determinato da criticità che interessano il tessuto connettivo. In poche parole, si ha un aumento del volume delle cellule adipose o anche un accumulo di grassi in certe zone del corpo come fianchi, pancia, braccia e glutei.

Si tratta di una vera e propria patologia che dipende dall’attività ormonale e dalla sua influenza sulla circolazione sia linfatica sia sanguigna oppure dallo scorretto sviluppo degli adipociti costituenti il pannicolo adiposo. A questo fattore, vanno aggiunti anche una vita sedentaria, scarsa attività motoria ed un’alimentazione poco sana.

Quali utili rimedi per riattivare il microcircolo cutaneo? Scopriamo quali sono quelli più efficaci e naturali e quali prodotti cosmetici affiancare alla dieta sana ed equilibrata.

Riattivare il microcircolo cutaneo: come migliorarlo ed eliminare gli inestetismi?

Il microcircolo cutaneo risulta essere costituito dall’insieme dei vasi ematici, i quali vanno a dividersi in vari piccoli rami di vasi sanguigni.

Il suo scopo principale è quello di trasportare ossigeno e sostanze nutritive a tutti gli organi del corpo. In più, consente di debellare le tossine rafforzando anche il sistema immunitario.

I problemi legati ad una cattiva circolazione, dunque, possono portare ad infezioni, all’indebolimento, ad un calo delle difese immunitarie, a disturbi psico-fisici oltre ad un precoce invecchiamento cutaneo e cellulare.

Esistono, comunque, dei buoni ed efficaci rimedi naturali che, se effettuati costantemente, sono in grado di risolvere tali problematiche, come ad esempio: l’applicazione di gel rinfrescanti, massaggi, dormire correttamente, effettuare pediluvi con oli essenziali nonché l’utilizzo di calze a compressione graduata.

Drain Body: l’efficace fluido Corpo di Mascia Brunelli

Tantissimi sono i prodotti che l’industria cosmetica offre alle donne che accusano problemi di cellulite e buccia d’arancia, ma non tutti sono efficaci e garantiscono risultati concreti.

Tra i tanti brand reperibili sul mercato, Masciabrunelli.com vanta un’esperienza pluriennale nell’offrire ottimi trattamenti efficaci attingendo alla più moderna biotecnologia.

Drain Body è il fluido concentrato ad alta penetrazione che inibisce l’accumulo dei lipidi nelle zone critiche del corpo in modo da evitare la formazione della pelle “a buccia d’arancia”, riattivando il microcircolo cutaneo.

La sua formulazione, in particolare, risulta essere ricca di principi attivi di origine naturale aventi lo scopo di far ottenere dei risultati visibili semplicemente applicandolo, con costanza, mattina e sera massaggiando delicatamente la parte interessata fino al completo assorbimento del prodotto.

Tra gli ingredienti, è possibile trovare il nicotinato di mentile, capace di esercitare un’azione diretta per riattivare il microcircolo cutaneo, donando una sensazione di freschezza grazie alla presenza del mentolo.

Gli altri componenti naturali efficaci sono: Carnitina, Rusco, Caffeina, Escina, Edera e Chondrus Crispus, la cui combinazione assicura l’effettiva penetrazione fino ai livelli più profondi dell’epidermide.

L. M.