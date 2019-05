SANITA’, PRESIDENTE LOMBARDIA E ASSESSORE: DA INTESA GOVERNO-REGIONI 672 MILIONI A LOMBARDIA PER INVESTIMENTI

SU TERAPIA CAR-T PRONTI A METTERE DISPOSIZIONE CENTRI ECCELLENZA

(mi-lorenteggio.com) Milano, 09 maggio 2019. “L’intesa Governo-Regioni raggiunta

oggi garantirà alla Regione Lombardia 672 milioni di euro

aggiuntivi nei prossimi anni per investimenti nel settore

sanitario”.

Lo annunciano il presidente della Regione Lombardia e

l’assessore al Welfare commentando gli esiti dell’accordo

sancito a Roma nel corso della conferenza Stato-Regioni. Un

accordo in base al quale si prevede uno stanziamento a livello

nazionale di 4 miliardi di euro e un accantonamento prudenziale

di altri 695 milioni, 60 dei quali per la sperimentazione delle

terapie Car-T contro le malattie del sangue.

FONDI PER 2 NUOVE STRUTTURE SANITARIE – “Questa nuova

disponibilità finanziaria – sottolinea il presidente –

permetterà di dare concretezza in tempi brevi alla costruzione

di due grandi strutture sanitarie lombarde: i nuovi ospedali

unici San Paolo-San Carlo e Busto-Gallarate. Si procede a

investire all’insegna dell’innovazione e delle nuove sfide che

il settore socio sanitario impone al fine di garantire servizi

di primo livello ai nostri cittadini”.

“Oltre a queste risorse, Regione Lombardia ha messo a bilancio

120 milioni – aggiunge l’assessore – che verranno destinati a

strumenti innovativi quali la cartella elettronica e

l’informatizzazione del percorso del farmaco negli ospedali, la

messa in sicurezza delle strutture socio sanitarie che lo

necessitano, la riqualificazione dei presidi di comunità che

saranno dedicati anche a prestazioni legate in modo specifico

alla cronicità”.

Sull’accantonamento di 60 milioni per la somministrazione

sperimentale della terapia denominata Car-T (Chimeric Antigen

Receptor T-cell) che prevede la reingegnerizzazione di cellule

per curare malattie del sangue quali linfomi e leucemie, il

presidente e l’assessore non hanno dubbi. “Siamo pronti ad

accettare la sfida sul nostro territorio – concludono – mettendo

a disposizione le molte strutture di eccellenza che rispondono

ai requisiti stabiliti da AIFA (l’Agenzia italiana del farmaco)

per queste speciali terapie. Oggi è una buona giornata per la

sanità lombarda”.



Redazione