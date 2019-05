Milano. Adunata: inaugurata ufficialmente la Cittadella degli Alpini al Parco Sempione

(mi-lorenteggio.com) Milano, 10 maggio 2019 – Già affollata di Penne Nere e famiglie, la Cittadella degli Alpini allestita al Parco Sempione è stata inaugurata ufficialmente nel primo pomeriggio, alla presenza di numerose autorità e della stampa.

Taglio del nastro ad opera del presidente dell’Associazione Nazionale Alpini Sebastiano Favero, del Comandante delle Truppe Alpine Gen. C. A. Claudio Berto, del vicesindaco di Milano Anna Scavuzzo, dell’assessore regionale alla sicurezza Riccardo De Corato e del prefetto di Milano Renato Saccone. A sancire l’appartenenza agli stessi valori di Alpini in armi e Alpini in congedo, un alzabandiera congiunto sulle note di Fratelli d’Italia. L’area svela in 24.000 metri quadrati equipaggiamenti e le professionalità di Protezione Civile Ana, Truppe Alpine e Ospedale da Campo in caso di emergenza.

“Cento anni fa – ha detto l’assessore regionale Riccardo De Corato – nasceva l’associazione Nazionale Alpini, in via Ugo Foscolo, 4 a Milano. Oggi vi

accogliamo ancora in questa città, perché la penna nera rappresenta il passato che non tramonta mai. Un pensiero

affettuoso va ai ‘Reduci’ che con saggezza, molta umanità e altrettanto impegno hanno saputo trasmettere la concretezza el’operosità a chi oggi con orgoglio sfila per le vie della città”.

“Il motto degli alpini ‘qui non si passa’ – ha aggiunto -significa che anche con il loro corpo avrebbero fatto barriera

contro il nemico. Oggi quello spirito di fedeltà si rivede negli scenari di guerra dove siete impegnati. Rivolgo un doveroso ricordo ai vostri caduti in quelle missioni che vi hanno visti attori nel portar pace in tutto il mondo e, a tal proposito, stamattina ho deposto una corona al Monumento ai caduti alpini.

Condanno senza indugio, inoltre, i maldestri tentativi da partedi pochi vandali di macchiare questa giornata attraverso vili atti intimidatori”.

“Voi alpini – ha concluso – siete sempre in prima linea anche nelle situazioni emergenziali come alluvioni e terremoti, e la mia riconoscenza è la stessa che avete sempre avvertito da parte di tutta la popolazione”.

