Milano. SANITA’, ASSESSORE: MI DISSOCIO DA CAMPAGNA DEL BESTA SU 5X1000, BENE SCELTA DI RITIRARLA

(mi-lorenteggio.com) Milano, 10 maggio 2019. “Mi dissocio dalla campagna di

comunicazioni realizzata dall’Istituto ‘Besta’ di Milano, che

offende la sensibilità delle famiglie e dei bambini con sindrome

di down e non rappresenta efficacemente l’attività di questa

struttura di eccellenza a livello internazionale”.

Lo afferma in una nota l’assessore al Welfare della Regione

Lombardia in merito alle polemiche relative all’iniziativa di

sensibilizzazione messa in atto dalla Fondazione IRCCS ‘Carlo

Besta’ per l’assegnazione del 5×1000.

“Regione Lombardia – prosegue l’assessore – mette in campo

ingenti risorse per azioni di sostegno di carattere socio

sanitario e di inclusione sociale a beneficio delle persone con

sindrome di Down. L’ammirevole attività di ricerca nel campo

delle Neuro scienze che caratterizza e qualifica l’Istituto

Besta di Milano merita ben altre rappresentazioni. Apprezzo

dunque la decisione intrapresa dalla presidenza dell’IRCCS di

ritirare la campagna. Ho chiesto tuttavia al direttore generale

una relazione dettagliata, in tempi rapidi, sulle motivazioni

che hanno condotto a tale infelice scelta precedente”.



Redazione