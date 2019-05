Milano. SICUREZZA. SARDONE (LEGA): LA LEGA DA SEMPRE VICINA AGLI ALPINI, ALLE FORZE ARMATE E FORZE DELL’ORDINE IMPEGNATE PER LA SICUREZZA DEI CITTADINI.

INQUALIFICABILI LE SCRITTE CONTRO GLI ALPINI, COLPA DELLA SINISTRA

(mi-lorenteggio.com) Milano, 10 maggio 2019. “La Lega vuole valorizzare il ruolo del comparto sicurezza-difesa ed è vicino al corpo degli Alpini, alle Forze armate e alle Forze dell’ordine impegnate da sempre per la sicurezza dei cittadini. Gli atti vandalici contro sede e stand degli Alpini sono inqualificabili, colpa della sinistra”, lo dichiara Silvia Sardone candidata alle Europee con Lega dando in benvenuto ai migliaia di alpini che stanno giungendo a Milano per la adunata del Centenario.

“È straordinario il lavoro dei Carabinieri, della Polizia di Stato, della Guardia di Finanza e dei militari di Strade Sicure nella lotta alla criminalità e per la sicurezza dei cittadini. Per questo motivo la politica deve garantire a questi uomini la possibilità di poter operare al meglio” – ha aggiunto Sardone.

“Bisogna migliorare le condizioni di questi servitori dello Stato, incluso i nostri vigili, perchè grazie a loro le nostre città sono protette. Determinante anche quello che fanno contro il furti negli appartamenti, contro le truffe alle persone anziane e i cittadini grazie a loro si sentono più sicuri. Bisogna anche pensare ad una una forma di leva, mi piace pensare ad un progetto educativo per i nostri figli, dobbiamo difendere la nostra cultura e il nostro Paese” ha continuato Sardone.

“Le politiche arrendevoli del Pd hanno offeso e mortificato il lavoro di questi uomini. Questa sinistra è stata nemica delle divise, protettrice degli aggressori delle forze di polizia, noi invece siamo da parte della legalità e dei cittadini”, continua Silvia Sardone (Lega), “basta pensare che si deve al governo Renzi con il Ministro della Difesa Pinotti e al Sindaco Sala il trasferimento delle Voloire da Milano, dopo che avevano garantito la sicurezza di Expo, per far spazio agli immigrati presso la Caserma Montello. Bisogna riportare presto i militari delle Voloire a Milano”.

Redazione