Cornaredo. Sparatoria in via Monzoro, grave 30enne

(mi-lorenteggio.com) Cornaredo, 11 maggio 2019 – Nel primo pomeriggio di oggi, in via Monzoro, un 30 enne, di origine nordafricana, è stato ferito con un colpo di arma da fuoco all’inguine, da ignoti in un campo agricolo adiacente alla zona industriale al confine con Settimo Milanese.

Sul posto sono giunti subito i Carabinieri della Compagnia di Corsico, un’ambulanza della Croce Verde Novara e l’elisoccorso. Dopo le prime cure del personale sanitario, il ferito è stato trasportato in elicottero in codice rosso all’ospedale Niguarda di Milano in condizioni molto gravi.

Sulla vicenda, per risalire al movente e all’autore/autori del gesto, indagano i militari dell’Arma, che non escludono il movente di una lite maturata nel mondo dello spaccio.

V. A.