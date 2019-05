M5S Milano: “Aggrediti al nostro gazebo da un gruppo di ragazzi”

(mi-lorenteggio.com) Milano, 11 maggio 2019 – Oggi al gazebo del M5S Milano in Corso San Gottardo gli attivisti e i consiglieri di municipio Cristina Russo, Francesco e Massimo Palmisano sono stati aggrediti da un gruppo di ragazzi.

“Dopo l’aggressione e gli insulti ricevuti al corteo del 25 aprile, anche oggi il M5S è oggetto di violenza e ci viene impedito di fatto di svolgere pacificamente le nostre attività politiche.

Come Movimento milanese siamo contrari a qualunque forma di violenza soprattutto da chi professa sulla carta tutt’altro pensiero.

Sicuramente questi atti antidemocratici non ci spaventano e continueremo a essere presenti sul territorio per raccontare alle cittadinanza il lavoro che svolgiamo nelle istituzioni e al Governo del Paese” così in una nota i consiglieri comunali e municipali del M5S Milano