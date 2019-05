MILANO LEONARDO 500. RIPARTE A PALAZZO REALE IL CICLO “CONVERSAZIONI D’ARTE”, GIUNTO ALLA QUINTA EDIZIONE E DEDICATO A LEONARDO DA VINCI

A partire da giovedì 16 maggio, gli incontri si svolgeranno nella Sala Conferenze alle ore 21 con ingresso libero

(mi-lorenteggio.com) Milano, 11 maggio 2019 – Riparte il 16 maggio a Palazzo Reale“Conversazioni d’Arte”, il ciclo di sei incontri promosso dal Comune di Milano e dedicato ai capolavori della nostra città. Quest’anno il calendario è un viaggio per conoscere alcune opere di Leonardo da Vinci custodite a Milano o realizzate per la città. Sarà anche un modo per scoprire aspetti della vita e del lavoro del grande Maestro: dalle arti alle scienze, dalle grandi opere di ingegneria alle tecnologie, dal suo rapporto con le grandi committenze alle sperimentazioni sul campo, sei tappe per entrare nel mondo di Leonardo e dei suoi capolavori.

L’iniziativa è promossa dal Comune di Milano – Cultura, inserita nel palinsesto “Milano leonardo 500” e realizzata in collaborazione con ArtsFor grazie alla main partnership di AcomeA SGRe, al contributo di Fondazione AEM e al sostegno di Pirelli.

Nell’anno delle celebrazioni per i 500 anni dalla morte di Leonardo il percorso si arricchisce e si trasforma per offrire uno sguardo sulla vita, i segreti e le opere del Maestro legato a Milano, attraverso i suoi progetti artistici, letterari, scientifici e ingegneristici. Un modo per scoprire le sue opere, alcune note altre meno, alcune mai realizzate altre oggi all’estero. Ancora una volta un’occasione per scoprire la città, i suoi luoghi legati a Leonardo (come la Sala delle Asse del Castello Sforzesco), a partire dai quartieri, le grandi istituzioni, gli archivi. Ma sarà anche l’occasione di vedere Leonardo ”in azione”, a contatto con i grandi governanti del suo tempo (dagli Sforza ai Valois, dai Medici ai Borgia) e di osservarlo intento a studiare i dettagli tecnici di una brugola, oppure mentre tenta di imparare un po’ meglio il latino. E poi si valuterà la sua ricchezza e il suo rapporto con il denaro, per terminare con il fascino che dovette esercitare su di lui il vasto firmamento del cielo.

Inaugura il percorso il 16 maggio Pietro Cesare Marani, Professore di Storia dell’arte moderna al Politecnico di Milano, con una lectio dedicata a “Leonardo & I potenti”. Chiude il ciclo il 9 ottobre la lectio “Leonardo & La luna” con Paolo Galluzzi, Direttore del Museo Galileo di Firenze e Presidente del Comitato per le celebrazioni dei 500 anni della morte di Leonardo da Vinci.

Tra i relatori anche Antonio Calabrò, Direttore della Fondazione Pirelli, Francesca Tasso, Responsabile dei Musei Artistici del Castello Sforzesco di Milano, Stefano Zuffi storico dell’arte e attivo promotore del nostro patrimonio culturale e il curatore del progetto Marco Carminati,Responsabile delle pagine dell’arte dell’inserto domenicale del Sole24Ore.

Come sempre, tutti gli incontri si svolgono nella Sala Conferenze di Palazzo Reale, sono a ingresso libero e iniziano alle ore 21. È possibile riservare il proprio posto sul sito www.conversazionidarte.it.

Programma

a cura di Marco Carminati

GIOVEDI 16 MAGGIO

LEONARDO & I POTENTI

con Pietro Cesare Marani

MERCOLEDÌ 5 GIUGNO

LEONARDO & LE MACCHINE

con Antonio Calabrò

GIOVEDI 4 LUGLIO

LEONARDO & LA CORTE

con Francesca Tasso

GIOVEDI 1 AGOSTO

LEONARDO & IL DENARO

con Marco Carminati

MERCOLEDI 11 SETTEMBRE

LEONARDO & LE LETTERE

con Stefano Zuffi

MERCOLEDI 9 OTTOBRE

LEONARDO & LA LUNA

con Paolo Galluzzi

Per maggiori informazioni: info@artsfor.it