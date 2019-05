Morimondo: il 12 Maggio appuntamento con il Mercatino Enogastronomico della Certosa

Dalle 9 alle 18

Corte dei Cistercensi, Morimondo (Mi)

(mi-Lorenteggio.com) Morimondo, 11 Maggio 2019- Trasferta bis del Mercatino Enogastronomico della Certosa: il MEC ancora sulla Strada delle Abbazie e di nuovo a Morimondo domenica 12 Maggio: gusto in scena con il meglio delle tipicità enogastronomiche provenienti dal triangolo del gusto delle province di Pavia, Milano ed Alessandria ma dove non mancano anche tipicità ed eccellenze extra-regione. Un’occasione per coniugare gusto e cultura con una gita fuori porta a Morimondo, borgo slow del circuito Borghi più Belli d’Italia e sede di una delle più belle abbazie romaniche lombarde. Enogastronauti e turisti a breve raggio potranno scoprire un borgo magico dove arte e cultura si fondono e dove lasciarsi andare alla meraviglia di trovarsi in un luogo bellissimo, carico di storia e spiritualità come l’abbazia di Morimondo, gioiello dell’architettura romanica italiana.

Dalle 9 alle 19 i produttori del MEC daranno appuntamento con il loro ricco catalogo di sapori genuini che prevede tra gli altri formaggi, miele, vini, offelle, salumi di suino e d’oca, confetture, distillati, birra, pasta fresca in tutte le sue molteplici declinazioni.