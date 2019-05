RICERCA: DA REGIONE 3 MILIONI A POLITECNICO E BICOCCA PER MOBILITÀ SOSTENIBILE E NANOFARMACI

(mi-lorenteggio.com) Milano, 11 maggio 2019 – Regione Lombardia punta su mobilità

sostenibile e biotecnologie. Lo fa grazie a due accordi,

sottoscritti con l’Università degli Studi di Milano Bicocca e

con il Politecnico di Milano, finanziati con tre milioni di

euro, per la realizzazione di due progetti altamente innovativi:

quello per individuare nuove molecole in grado di veicolare

nanofarmaci in modo mirato, grazie a un’infrastruttura che

diventi punto di riferimento anche a livello nazionale, e quello

di un simulatore di guida dinamico, nell’ambito del più ampio

progetto del PoliMi ‘MADE’, il Competence Center di rilievo

nazionale sui temi dell’industria 4.0.

NUOVO PASSO AVANTI VERSO L’INNOVAZIONE – Il via libera ai due

accordi di collaborazione è arrivato nella Giunta regionale su

proposta della Direzione Regionale Ricerca, Innovazione,

Università, Export e Internazionalizzazione.

Il contributo regionale deliberato per il progetto di una

‘Infrastruttura regionale lombarda – piattaforma di

nanobiotecnologie (PNBT) per lo sviluppo di nanoparticelle ad

attività biomedica’ è di un milione di euro, su un valore

complessivo di due milioni.

Due i milioni stanziati invece per il progetto di ‘Simulator

Room’ del Politecnico, rispetto a un valore complessivo di 5,3

milioni, a copertura di parte delle attività progettuali

connesse alla sua realizzazione. Entrambi i contributi saranno

erogati nel corso dell’anno ed entro il 2019.

“Queste collaborazioni rappresentano uno dei motori più

importanti per valorizzare ricerca e innovazione al servizio del

nostro territorio” ha detto il vicepresidente di Regione

Lombardia e assessore alla Ricerca, Innovazione, Università,

Export e Internazionalizzazione delle imprese.

“Questi accordi – ha aggiunto – rientrano nell’attuazione degli

obiettivi che Regione Lombardia si è data per promuovere

risposte puntuali ai bisogni delle persone con grande attenzione

al trasferimento tecnologico, come motore della crescita

economica del territorio”.

NUOVE NANOPARTICELLE, ULTIMA FRONTIERA DELLA RICERCA – La

ricerca medica punta sempre più sulle nanoparticelle come

vettori per il trasporto di farmaci, per la loro capacità unica

di attraversare barriere biologiche e di essere indirizzate

verso cellule o tessuti target specifici. Le nanoparticelle

rappresentano una nuova frontiera tutta da esplorare nella

diagnostica e terapia delle malattie.

Nonostante il numero di studi in materia sia già notevole,

finora sono ancora poche le nanoparticelle già approvate in

clinica. Per permettere che questi aggregati atomici o

molecolari entrino nella pratica clinica convenzionale come

nuovi sistemi di delivery migliorando le attuali terapie, o come

agenti diagnostici innovativi, occorre una caratterizzazione

dettagliata delle loro proprietà chimico-fisiche e biologiche,

della loro efficacia terapeutica e dei potenziali rischi per la

salute.

NUOVI METODI DIAGNOSTICI – “La realizzazione di

un’infrastruttura di nanomedicina, grazie anche all’impegno di

Regione Lombardia – ha commentato Cristina Messa, rettore

dell’Università di Milano-Bicocca – porterà ad una ulteriore

accelerazione del percorso che va dalla sperimentazione in

laboratorio all’applicazione nell’uomo di nuovi metodi

diagnostici e terapeutici di molte patologie”.

La Piattaforma di NanoBioTecnologie (PNBT) proposta

dall’Università Bicocca punta allo sviluppo e al trasferimento

tecnologico di nuovi nanofarmaci e sistemi diagnostici.

I VANTAGGI DEL SIMULATORE – Il simulatore del Politecnico si

propone invece come luogo privilegiato di sperimentazioni in

scala 1:1 per tutta una serie di innovazioni legate a Smart

Mobility e mobilità sostenibile, in un’ottica di open innovation

già attenta alle ricadute industriali.

Riproduce in modo realistico l’abitacolo di un veicolo, e

permette di visualizzare su un grande schermo panoramico la

strada come se davvero si fosse alla guida. Riproduce suoni,

comandi, movimenti a cui il conducente sarebbe sottoposto nella

realtà, ma anche la connettività e gli effetti di componenti

meccanici, elettrici, pneumatici, idraulici, elettronici e

informatici che possono incidere sulle prestazioni del veicolo.

“I grandi laboratori, all’avanguardia e accessibili alle

imprese, sono uno strumento indispensabile per fare ricerca e

innovazione. È in questa direzione che investe il Politecnico di

Milano ed è all’interno di questa politica che si inserisce il

simulatore di guida, con il preciso obiettivo di favorire lo

sviluppo del territorio lombardo” ha detto il Rettore del

Politecnico di Milano Ferruccio Resta.

I VEICOLI DEL FUTURO – Le aree di intervento riguarderanno le

nuove tecnologie per i veicoli leggeri del futuro, l’efficienza

energetica e la riduzione dell’impatto ambientale nei trasporti,

così come i sistemi intelligenti di trasporto e di mobilità

sostenibile, la sicurezza di persone e merci e, non ultime, le

nuove opportunità offerte dalla mobilità connessa ed autonoma.

Molti i vantaggi che un simulatore dinamico di guida può portare

sul territorio. Tra questi, la possibilità per le aziende del

settore automotive – tra i più fiorenti in Lombardia – di

dimostrare in ambiente sicuro e in modo concreto le potenzialità

delle proprie innovazioni ai clienti prima di averle realizzate.

E ancora, la verifica dell’interazione fra utenti della strada e

infrastrutture, prima che queste ultime siano costruite, con

studi sulla sicurezza della guida per disabili o anziani; lo

sviluppo in ottica Industria 4.0 di innovazioni della

componentistica; l’interazione con altri Cluster, come Scienze

della Vita, Smart Cities, Aerospazio e, per le ricadute sui

processi, Fabbrica Intelligente.

Redazione