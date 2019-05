ECONOMIA. ASSESSORE ALLO SVILUPPO: DA GIUNTA 16 MILIONI A FAVORE DELLE START UP LOMBARDE

(mi-lorenteggio.com) Milano, 12 maggio 2019 – La Giunta di Regione Lombardia, su

proposta dell’assessore allo Sviluppo Economico, ha stanziato 16

milioni di euro per le start up lombarde, suddivisi in

due misure: ‘misura A’, per piani di avvio, con 6 milioni di

euro; ‘misura B’, per piani di consolidamento, con 10 milioni di

euro.

STIMOLARE IMPRENDITORIALITÀ – Il provvedimento, rivolto a micro

e piccole medie imprese e a liberi professionisti, mira a

favorire e stimolare l’imprenditorialità lombarda, sostenendo

l’avvio e il consolidamento di nuove realtà imprenditoriali e

professionali. La prima misura sostiene i progetti per

realizzare i primi investimenti (materiali e immateriali)

necessari all’avvio dell’impresa o dell’attività professionale e

alle fasi di prima operatività; la seconda supporta i progetti

necessari a consolidare ed espandere le attività.

FINANZIAMENTO A FONDO PERDUTO – Il finanziamento, a fondo

perduto, per la ‘misura A’ sostiene fino al 40 per cento

dell’investimento ammissibile con un contributo massimo di

50.000 euro a fronte di un investimento minimo di 30.000; per la

‘misura B’ è pari invece al 50 per cento dell’investimento

ammissibile con un contributo massimo di 75.000 euro a fronte di

un investimento minimo di 40.000 euro.

ASSESSORE: PAROLA D’ORDINE È CRESCITA – “Creare le condizioni

per la nascita e lo sviluppo di nuove imprese – ha spiegato

l’assessore allo Sviluppo Economico – è il nostro impegno da

sempre: con questa misura vogliamo sostenere chi produce

anche in periodi non facili. Regione Lombardia si pone obiettivi

concreti e di vero sostegno al lavoro”.

I progetti, in base alle rispettive strategie, possono essere

presentati da soggetti che svolgano tutte le attività economiche

a esclusione delle imprese operanti nei settori

dell’agricoltura, silvicoltura e pesca e che svolgano attività

prevalente nel settore ricettivo.

Redazione