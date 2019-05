CASE MM, SARDONE: “IL 64% DEGLI INQUILINI NON PAGA L’AFFITTO: NEGLI ULTIMI TRE ANNI BUCO DA 145 MILIONI DI EURO”

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 13 maggio 2019 – “Nel triennio 2016-2018, a causa della morosità degli inquilini Mm, all’interno del patrimonio edilizio di proprietà del Comune di Milano si è registrato un buco da oltre 145 milioni di euro.

A Milano – dai dati che ho ricevuto in risposta a una mia interrogazione comunale – ci sono 18mila residenti in alloggi Mm, su un totale di circa 28mila, che non pagano i canoni d’affitto: praticamente il 64%.

La morosità nel 2016 ha superato i 44 milioni di euro, per poi salire a 50,6 milioni nel 2017 e ad attestarsi a 50,3 milioni nel 2018. Ovviamente la morosità ricade sul bilancio dell’amministrazione comunale, non come spesa ma all’interno degli accantonamenti del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità”.

Così Silvia Sardone, consigliere comunale e candidata alle Europee con la Lega. “La sinistra non perde mai tempo nel dipingere la propria gestione delle case popolari come un fiore all’occhiello di cui vantarsi, ma i numeri non mentono e raccontano una realtà ben diversa.

Le mancate entrate, non solo stanno scavando una voragine nei conti del Comune, ma impediscono anche ad Mm di disporre dei fondi necessari per la manutenzione e la riqualificazione dei caseggiati popolari. Spesso – continua Silvia Sardone – vengo contattata da inquilini Mm di ogni parte di Milano che si lamentano dei riscaldamenti che funzionano a singhiozzo, dell’acqua fredda nei loro alloggi e in generale delle condizioni di degrado in cui sono costretti a vivere.

Mi auguro che a questo punto il Comune metta in campo adeguate strategie di recupero dei canoni non corrisposti, a tutela delle casse comunali e dei pochi inquilini che sono in regola coi pagamenti”.

Redazione