CORSICO. STAGIONE D’ORO PER LA GINNASTICA DEL CSC

(mi-lorenteggio.com) Corsico, 13 maggio 2019 – L’inno d’Italia ha suonato per il Centro Sportivo Corsico che, domenica 5 Maggio a Firenze, si è laureto Campione d’Italia di Ginnastica Acrobatica per la cat. L1-L2. Il campionato, organizzato dalla Federazione Ginnastica d’Italia, si è svolto nei mesi da febbraio a maggio, con la partecipazione di oltre venti società provenienti da tutta Italia e di oltre 300 atleti. La Finale ha visto il CSC conquistare 4 titoli italiani e 3 terzi posti.

Campioni Italiani

Open L2 Coppia Mista: Emanuel Cresci, Giulia D’aniello

Open L2 Coppia Maschile: Emanuel Cresci, Daniel Moret

Silver L2 Coppia Mista: Ilaria Brianti, Morgan Leonor Chavez Chavez

Silver L2 Coppia Maschile: Morgan Leonor Chavez, Mattia Vallo

3° posto

Silver L1 Coppia Femminile: Aurora Ricciardi, Nicoletta Ginga

Silver L2 Trio Femminile: Valeria Maria Baghin, Giulia D’aniello, Miriam Napoli

Open L2 Trio Femminile: Alessia Angella Conti, Giulia Paolella, Ilaria Brianti

Anche il Campionato Gold, L3, L4,L5, la cui finale si è svolta a Torino domenica 12 Maggio ha visto sul podio il CSC con i titoli di vice-campionesse italiane: Gold 12-19 Trio Femminile: Claudia Barattieri, Giulia Diani, Alessandra Gramegna e il terzo posto della coppia femminile Open L3: Angelica Geffri, Roberta Pampalone.

Bravissime anche le nostre combinazioni che hanno sfiorato il podio nazionale per un soffio, classificandosi al 4° posto: Silver L3 Trio Femminile Noemi Fassina, Elena Berardino, Veronica Trentin e Open L5 Trio Femminile Emma Lapetrosa, Lisa Andrea Ciccarelli, Marisol Rima.

Un ringraziamento agli istruttori Federica Ciceri, Marta Resteghini, Chiara Graglia, Sofia Mari, Carlotta Foti, Martina Carbognani e Laura Mancuso che grazie al costante lavoro, sul piano dei risultati non deludono mai, dimostrando come il CSC sia ormai una delle società di riferimento del panorama della Ginnastica Acrobatica.

Risultati sempre d’eccellenza per il settore Ginnastica del Centro Sportivo Corsico, da anni seguito dalla Responsabile Laura Gatto, che con orgoglio ricorda che tutto il personale della ginnastica del CSC è composto da ex ginnaste che con passione e ambizione continuano a seguire questo sport, trasformandosi in punti di riferimento per le future promesse della ginnastica, affiancandosi nella crescita sportiva e personale dei propri ginnasti, supportandoli e spronandoli a dare sempre il meglio nello sport e così facendo anche in futuro nella vita.

Il prossimo appuntamento per la ginnastica del Centro Sportivo Corsico sarà il Saggio di fine anno sabato 8 giugno ore 15 presso il Palazzetto di Via Verdi a Corsico.

Gli allenamenti però andranno avanti fino a luglio inoltrato, visto che alcune combinazioni parteciperanno alla Turin Acro Cup, gara internazionale per club che si svolgerà dal 12-14 Luglio. Auguriamo quindi di concludere al meglio questa stagione sportiva davvero di successo per la ginnastica del CSC.