FaRho il pompiere! Open day della caserma dei Vigili del Fuoco di Rho

Domenica 19 maggio si svolgerà il percorso di addestramento del piccolo pompiere

(mi-lorenteggio.com) Rho, 13 maggio 2019 – I Vigili del Fuoco di Rho aprono le porte della loro caserma in via Pertini 1 a bambine, bambini e alle loro famiglie domenica 19 maggio dalle ore 10.00 alle ore 18.00: un’occasione per i più piccoli di vestire per un giorno i panni del pompiere partecipando a laboratori e attività, ricevendo un attestato finale di partecipazione.

Sono previsti dimostrazioni e giochi condotti dai nostri Vigili del Fuoco. I giovani partecipanti potranno conoscere dal vivo i mezzi e l’attrezzatura, che i nostri eroi utilizzano per intervenire in caso di incendio o di altre calamità.

“I Vigili del Fuoco sono un punto di riferimento fondamentale per tutti i cittadini – commenta il Sindaco Pietro Romano – Sempre presenti nei momenti più drammatici, fanno fronte ad attività di emergenza e soccorso anche in condizioni critiche, mettendo spesso a repentaglio la loro stessa vita. A nome della città li ringrazio per la loro dedizione, professionalità e senso di sacrificio. Sono insostituibili nel sistema della sicurezza del nostro Paese e per tutti i cittadini. Tanti sono gli esempi recenti del loro contributo: il ponte Morandi, i terremoti, le alluvioni e i numerosi incendi. Li ringrazio anche per l’apertura a tutti i rhodensi della loro caserma, che rappresenta l’opportunità di conoscere direttamente come sono organizzati e che permetterà di apprezzarli ancora di più per il loro cuore e coraggio”.

L’iniziativa è organizzata dai Vigili del Fuoco di Rho in collaborazione con il Comune di Rho.

Dove si svolge e gli orari

Caserma dei Vigili del Fuoco

Via Pertini 1, Rho

Domenica 19 maggio 2019

Dalle ore 10.00 alle ore 18.00

farhoilpompiere@libero.it

Nella foto: I Vigili del Fuoco di Rho durante la mostra organizzata a dicembre 2018 nella caserma di via Pertini in occasione di Santa Barbara