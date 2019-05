Milano. Si Fa… musica tra i banchi!

(mi-lorenteggio.com) Milano, 13 maggio 2019. Martedì 14 maggio, alle ore 16.30, le insegnanti e gli alunni della classe V C dell’Istituto Comprensivo Narcisi (Plesso Narcisi) si esibiranno a Mercato Lorenteggio in un saggio dal titolo “Si Fa…musica tra i banchi”. L’evento è stato organizzato in occasione della settimana della musica indetta dal Miur dal 13 al 19 Maggio. Con questo concerto si vuole testimoniare l’importanza delle attività musicali che si realizzano all’interno degli ordinari percorsi di apprendimento e del loro alto valore educativo e formativo.

V.A.