Tavolo Territoriale della Regione Lombardia a Lodi

(mi-lorenteggio.com) Lodi, 13 maggio 2019 – Le azioni svolte da Regione Lombardia a

sostegno dello sviluppo dell’economia del Lodigiano, gli

interventi a favore dell’agricoltura, in considerazione della

sua spiccata vocazione agricola, i nodi delle infrastrutture con

i piani di efficientamento delle linee ferroviarie e l’obiettivo

di rendere più veloci gli spostamenti dal territorio verso la

vicina metropoli milanese.

Questi i principali argomenti affrontati oggi nel corso del

Tavolo Territoriale della Regione Lombardia convocato a Lodi.

Al Tavolo Territoriale, riunito presso l’Ufficio Territoriale

Regionale (U.T.R.) ‘Città Metropolitana’ di Lodi, hanno

partecipato quattro assessori della Giunta regionale: al

Territorio e Protezione civile; al Bilancio, Finanza e

Semplificazione; alle Infrastrutture, Trasporti e Mobilità

sostenibile; allo Sviluppo economico.

Al termine tutti concordi nel riconoscere il valore della

politica di ascolto di Regione Lombardia, strumento di

consultazione efficace per definire le politiche in modo

rispondano sempre più concretamente ai bisogni dei cittadini e

la assoluta necessità del Tavolo Territoriale per condividere

una visione che possa spingere tutto il Lodigiano verso

prospettive di crescita.

L’assessore al Territorio, nominato coordinatore del Tavolo

lodigiano, ha ricordato che questa area della Lombardia ospita

230.000 abitanti, 62 Comuni e che, fino al 1995, viveva sotto

l’egida della Provincia di Milano. Ora ha importanti relazioni

con la realtà metropolitana, anche per il pendolarismo di chi

lavora quotidianamente a Milano.

“Questo territorio – ha sottolineato l’assessore regionale che

guiderà i lavori del Tavolo – deve avere la forza e la capacità

di condividere una ‘vision’ di sviluppo e programmazione da

presentare a Regione Lombardia per disporre di un quadro

dettagliato e darsi una ‘mission’ specifica. Lo strumento di

governance potrebbe essere un Protocollo tra il territorio

lodigiano e la Regione per individuare obiettivi e

programmazione”.

L’assessore regionale ha espresso soddisfazione per l’estrema

concretezza del momento di lavoro, sottolineando che dagli

interventi e dalle prospettive delineate “Non è uscito libro dei

sogni ma una visione legata alle reali necessità. Non sono

previsti stravolgimenti, al contrario si opererà facendo leva su

investimenti e razionalizzazioni”.

Miglioramento dei collegamenti e del

trasporto pubblico, supporto alle aziende, formazione,

semplificazione e digitalizzazione: sono alcune tra le priorità

emerse durante il Tavolo territoriale di Lodi.

ASSESSORE INFRASTRUTTURE:OBIETTIVO EFFICIENTARE TRASPORTI FERRO-

– La variante di Ospedaletto, finanziata da Regione Lombardia

e Provincia di Lodi sarà completata entro il 2019; per la quarta

corsia dell’autostrada A1 è confermato l’impegno di Regione

Lombardia per sollecitare l’approvazione da parte del Ministero

delle infrastrutture e dei trasporti; per la variante di

Casalpusterlengo, l’aggiudicazione della gara è fissata nel

settembre 2019. Questi gli elementi di certezza offerti ai

partecipanti al Tavolo Territoriale da parte dell’assessore

regionale alle Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile.

“Il nostro obiettivo – ha sottolineato – è il miglioramento dei

trasporti per raggiungere Milano in tempi brevi. Per questo il

nostro impegno si concentrerà sulla Linea S1, stiamo lavorando

alla fase di programmazione della fattibilità. Per quanto

concerne il trasporto su gomma, a breve saranno effettuate le

gare per l’affidamento e la bigliettazione integrata”.

L’assessore ha anche invitato la Provincia di Lodi a sollecitare

la metà dei Comuni del territorio a sottoscrivere le convenzioni

che consentono di installare la Banda Ultra Larga per i

collegamenti internet: nella provincia di Lodi sono 61 i Comuni

interessati, ma solo 31 hanno provveduto a stipulare gli

accordi.

ASSESSORE BILANCIO: RIGOROSI MA NON PUNTIGLIOSI – “I processi di

semplificazione e digitalizzazione viaggiano insieme, sono

processi strettamente connessi su cui stiamo lavorando con

determinazione”. Lo ha detto l’assessore regionale al Bilancio e

Semplificazione nel corso del suo intervento al Tavolo

territoriale di Lodi. “Per raggiungere l’obiettivo di ridurre la

burocrazia – ha spiegato – non basta il passaggio dal cartaceo

all’informatizzazione. Servono costanti confronti come quello

odierno, in cui i principali utenti possono contribuire

dall’esterno con proposte e consigli che non sempre si possono

cogliere dall’interno. Il nostro obiettivo – ha concluso – è

quello di essere rigorosi ma mai puntigliosi, al fine di

migliorare la vita delle aziende”.

ASSESSORE SVILUPPO ECONOMICO: SINERGIA TRA I VARI ASSESSORATI –

“È stato un confronto molto utile per la crescita del territorio

nell’ottica di un lavoro sinergico tra i vari Assessorati

regionali in cui sono ben chiare le priorità e si guarda sia al

presente che al futuro”. Lo ha dichiarato l’assessore allo

Sviluppo economico di Regione Lombardia durante il Tavolo

territoriale di Lodi. “Ci sono proposte di legge – ha spiegato –

come i pdl ‘Botteghe storiche’, ‘Competitività’ e ‘Logistica’

che possono innescare condizioni favorevoli per i lombardi. Con

iniziative come ‘Storevolution’ abbiamo fornito risposte

concrete in ambito tecnologico e stiamo lavorando al ‘Cassetto

unico digitale d’impresa’, sempre nell’ottica della

semplificazione delle procedure. Anche in questa sede – ha

concluso – mi preme evidenziare la necessità di investire nella

formazione, un fattore determinante per la crescita del mondo

economico lombardo”.

) Tra gli interventi sostenuti da Regione

Lombardia per il territorio di Lodi e ricordati oggi al Tavolo

Territoriale, i 4,5 milioni per la ricerca e l’innovazione

(Linea R&S per aggregazioni, Accordi per la Ricerca), il

sostegno alle imprese e al commercio (STOREVOLUTION, AL VIA,

riconoscimento di 26 negozi e luoghi storici del commercio),

l’attrattività turistica e culturale (nuovo brand ‘VisitLodi’,

Via Francigena, turismo religioso e percorsi cicloturistici).

Oltre a questi, i 36,5 milioni per l’agricoltura (anticipo PAC,

investimenti aziendali, fondi per i giovani agricoltori), la

Dote Unica lavoro, che ha registrato 1305 inserimenti

lavorativi, i 2 milioni per il sociale (welfare abitativo,

conciliazione vita-lavoro, contrasto violenza contro le donne),

4,5 milioni per vigilanza e manutenzione del reticolo idrico

principale (Convenzione triennale con il Consorzio Bonifica

Muzza Bassa Lodigiana), 2 milioni per interventi di manutenzione

straordinaria e messa in sicurezza della rete viaria

(2018-2020).

Altri 323.000 euro sono stati stanziati per interventi di

manutenzione urgente per 9 Piccoli comuni (‘Bando Piccoli

Comuni’) e 400.000 euro per interventi di potenziamento della

rete fognaria nei Comuni di Crespiatica e Lodi. Ulteriori

215.000 euro sono stati assegnati per l’acquisto di telecamere

mobili e strumenti di videosorveglianza.

Per quanto concerne gli interventi attualmente in corso, sono

stati ricordati, tra gli altri, l’Accordo di Programma per la

nuova caserma dei Carabinieri di Borghetto Lodigiano, per la

riqualificazione del centro sportivo di Castelnuovo Bocca d’Adda

e per la realizzazione del Polo dell’Università e della ricerca

dedicato al settore veterinario, zootecnico ed agroalimentare,

il cui finanziamento è stato integrato a fine dicembre scorso

con ulteriori fondi.

Sono tre i milioni destinati ai ‘progetti emblematici’

finanziati in collaborazione con Fondazione Cariplo per il

territorio di Lodi. A questi fondi si aggiungono 630.000 euro

per la promozione culturale (restauro e risanamento conservativo

della chiesa del Santo Spirito di Lodi; conservazione e

valorizzazione di Palazzo Grassi).

Redazione