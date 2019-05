Timbri Decorativi per gli Auguri di Compleanno

Milano, 13 maggio 2019 – Nonostante si viva in un epoca dove il digitale la fa da padrone, e dove ogni messaggio, di qualsiasi natura, lo si invii tramite i Social Network o tramite le App di messaggistica, decidere di ri-utilizzare nuovamente la carta potrebbe apparire un gesto inconsueto e innovativo.

Non sempre le faccine e le emoticon di Whatsapp, così come di Facebook, sono la soluzione migliore per far notare all’altra persona che realmente ci siamo ricordati di lei e della sua ricorrenza, invece che trattarla come una delle tante.

La carta può essere considerata come il vinile nella musica. Continua a conservare il suo fascino (e probabilmente lo conserverà per sempre) esattamente come un 33/45 giri.

Ricevere una lettera d’amore o un biglietto per il compleanno, data anche la rarità del gesto, lascerà sicuramente un ricordo positivo e indelebile dell’avvenimento.

Nello stesso modo in cui è possibile personalizzare una lettera, magari con un calligrafia particolare, così sarà possibile personalizzare un biglietto di auguri per un compleanno, magari abbinato ad una busta raffinata, con dei timbri, che renderanno unico quel biglietto (e non standardizzato come avviene invece per la versione digitale).

Il timbro potrà essere applicato praticamente ovunque, non solo sul biglietto o sulla busta che lo contiene, ma anche direttamente sul pacchetto regalo, dando quel tocco di personalizzazione che sarebbe difficilmente ottenibile in altro modo.

Sicuramente sarà capitato a chiunque di ricevere un bel pacchetto regalo, e di dispiacersi ad aprirlo quasi per non volerlo rovinare, tanto era ben confezionato. A chiunque sarà capitato ad oggi, starà conservando un bel ricordo.

Come potranno essere realizzati i timbri decorativi per il compleanno?

Probabilmente l’unico limite che un timbro potrà avere, nella sua personalizzazione, è quello dato dalla fantasia. Come già detto, con i timbri si può rendere ancora più speciale un’importante ricorrenza come quella del compleanno. In commercio esistono due grandi famiglie di timbri per il compleanno.

La prima tipologia sono i timbri già pronti all’uso, con un simbolo o uno slogan pre-impostati.

La seconda categoria è invece quella dei timbri personalizzabili, dove ci si potrà sbizzarrire con qualcosa di originale e ricercato, che renderà davvero autentico e indelebile nella memoria l’augurio di compleanno.

Per quanto riguarda i timbri pronti all’uso, ne esistono varie tipologie, da quello con il classico buon compleanno, a quello con il disegno della torta con le candeline. L’offerta sarà sicuramente ampia.

Nei timbri personalizzabili invece, sarà possibile inserire magari una frase personalizzata (ad esempio con il nome del destinatario e i relativi anni compiuti), una dedica simpatica, una o più parole che richiamano alla memoria il rapporto tra l’invitato ed il festeggiato, piccoli disegni, simboli e quasi qualsiasi cosa venga in mente.

Il timbro per il festeggiamento potrà essere realizzato da un tipografo, da un grafico o meglio ancora da un timbrificio, che darà la possibilità di visionare un catalogo dal quale trarre ispirazione.

Cosa potrebbe significare per un bambino ricevere un regalo personalizzato con il suo supereroe preferito? Si tratterebbe di un regalo nel regalo, che farebbe sicuramente felice il bambino stesso. I timbri potrebbero, tra gli altri modi, essere utilizzati anche per ringraziare gli ospiti che saranno intervenuti alla festa!

Alla fine dei conti, un semplice timbro, grazie alla sua unicità e all’amore che ci si avrà messo per crearlo, può diventare portatore di emozioni e diventerà sicuramente un alleato fedele per rendere speciale il compleanno (o qualsiasi altro tipo di ricorrenze o eventi si voglia festeggiare).

