TREZZANO. FURTO IN VILLA LA NOTTE DI NATALE, ARRESTATI SEI ROM

(mi-lorenteggio.com) Trezzano sul Naviglio, 13 maggio 2019 – Questa mattina, i carabinieri di Trezzano sul Naviglio, al termine di una indagine coordinata dal Comandante della locale Stazione, il Maresciallo Cuccuru, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare disposta dal gip di Milano Tommaso Perna nei confronti di una famiglia di rom, che ha riguardato oltre ai coniugi, anche due dei loro figli, un 19enne e un 22enne incensurati, e due loro cugini, un 22enne incensurato di Cerro Maggiore (Milano) e un 39enne pregiudicato di Pianezza (Torino).

I militari hanno accertato che la banda, di origine slava, è autrice di un furto da circa 120mila euro, compiuto la sera della vigilia di Natale 2018 nella villa di un 37enne manager cinese dipendente della multinazionale Huawei.

I malviventi, approfittando di una temporanea assenza della famiglia, dopo essersi introdotti nella villa, hanno usato una della vetture dei proprietari, per portare via numerosi oggetti e abbigliamento di valore, come borse e accessori, oltre a gioielli e altri preziosi, oltre ad alcuni regali di Natale, che dovevano ancora essere scartati.

Solo che sulla vettura era installata una “dash cam”, che li ha immortalati documentando il tutto anche il percorso fino all’abitazione dei malviventi. Inutili sono stati i tentativi, da parte dei ladri, di distruggerla, quando si sono accorti, in quanto tutta la registrazione era stata inviata e salvata su un server esterno. Al loro rientro, la famiglia ha allertati i Carabinieri, i quali, grazie alle immagini, hanno subito recuperato tutta refurtiva e solo oggi sono scattate le manette.

V. A.