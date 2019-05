VERDE. A SETTEMBRE TORNA MILANO GREEN WEEK, AL VIA LE ISCRIZIONI PER PARTECIPARE

(mi-lorenteggio.cm) Milano, 13 maggio 2019 – Si terrà dal 26 al 29 settembre la seconda edizione di Milano Green Week, l’evento all’interno del Palinsesto Yes Milano organizzato dal Comune di Milano insieme a tutti coloro, soggetti pubblici e privati, che collaborano alla cura e gestione del verde in città.

Il lancio della manifestazione, confermata dopo il successo dello scorso anno e delle tre edizioni di Green City Milano, si terrà stasera alle ore 18:30 alla Cascina Cuccagna. Nel corso dell’incontro pubblico verranno illustrate le modalità di iscrizione e partecipazione all’evento ai soggetti che vorranno proporre iniziative ed eventi che abbiano al centro la valorizzazione del verde.

Contestualmente apriranno anche le iscrizioni all’evento che, come l’anno scorso, si effettueranno solo attraverso il form, revisionato e migliorato per rendere l’esperienza ancora più semplice e intuitiva, cui si può accedere tramite il sito www.milanogreenweek.eu

L’invito è aperto a cittadini, associazioni, comitati e aziende: l’obiettivo è trasformare spazi aperti e aree verdi, giardini e parchi, grandi o piccoli, pubblici o privati, in luoghi di condivisione, progetti, laboratori, incontro, inclusione e festa. Nei prossimi giorni inoltre verrà pubblicato sul sito del Comune di Milano l’avviso pubblico per la ricerca di sponsor tecnici a supporto della manifestazione.

Redazione