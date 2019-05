ZINGONIA,PRESIDENTE REGIONE A MINISTRO DELL’INTERNO: QUESTO È LO STATO CHE VOGLIAMO, SEMPRE A FIANCO DEI CITTADINI

ASSESSORE ALLE POLITICHE ABITATIVE: MANTENUTE LE NOSTRE PROMESSE

ASSESSORE INFRASTRUTTURE:UNA SVOLTA TANTO ATTESA DAL TERRITORIO

(mi-Lorenteggio.com) Ciserano – Bergamo, 13 maggio 2019 – Cambia volto Zingonia, per anni

emblema di degrado sociale e ambientale. Il presidente di

Regione Lombardia, insieme al ministro dell’Interno e al

l’assessore regionale alle Politiche abitative, sociali e

disabilità, ha partecipato al sopralluogo organizzato in vista

del l’abbattimento di altre torri dopo che la macchina

demolitrice ha completamente abbattuto uno dei tre condomini

Anna, l’Anna 3, considerato un fortino dello spaccio. Sia i tre

Anna che i tre Athena saranno rasi al suolo per la fine di

giugno.

Al cantiere erano presenti anche l’assessore regionale alle

Infrastrutture, trasporti e mobilità sostenibile Claudia Terzi,

esponenti delle istituzioni e delle amministrazioni comunali del

territorio.

LO STATO CHE VOGLIAMO AVERE SEMPRE PRESENTE – “È una bella

giornata, questo è lo Stato che noi vogliamo avere sempre

presente – ha commentato il presidente della Regione Lombardia –

lo Stato che mantiene gli impegni, lo Stato che affronta anche

problemi che sembravano irrisolvibili e trova una soluzione”.

COLLABORAZIONE TRA ISTITUZIONI – “Voglio dire grazie a tutte le

istituzioni che hanno collaborato in maniera esemplare: Comuni,

Regione, Province – ha aggiunto il governatore della Lombardia –

e soprattutto il ministro dell’Interno che ha dato la spinta

decisiva”.

Proprio il ministro dell’Interno, nel marzo scorso, in occasione

della sua partecipazione al Collegio di vigilanza sul progetto

di riqualificazione del quartiere aveva annunciato che sarebbe

stato presente al ‘primo colpo di ruspa’ per la demolizione

degli edifici Anna e Athena. Gesto che simbolicamente ha

compiuto questa mattina, contribuendo alla prosecuzione dei

lavori di abbattimento cominciati la scorsa settimana.

GRANDE ATTENZIONE SU ZINGONIA – Tutta la vicenda di Zingonia è

stata seguita sin dal suo insediamento in Giunta dell’assessore

alle Politiche abitative che nel maggio dello scorso anno

effettuò il primo sopralluogo in veste di titolare della delega

alle case di Edilizia residenziale pubblica. Con il supporto di

Aler Bergamo, sono state effettuate le rilevazioni necessarie

per poter procedere con i lavori di sgombero e bonifica dei

locali e, successivamente, alle operazioni di demolizione.

OBIETTIVO PRIMARIO IL RIPRISTINO DELLA LEGALITA’ – “Ringrazio il

presidente della Regione e il ministro dell’Interno e vice

premier – ha sottolineato l’assessore regionale con delega alle

Politiche abitative – perché hanno assicurato grande attenzione

al ‘caso Zingonia’ consentendo di intervenire con azioni

concrete per il ripristino della legalità”. “Come ha detto il

ministro, quando ha sottolineato che quanto fatto a Zingonia

potrebbe essere preso a modello per altre parti d’Italia – ha

aggiunto – siamo orgogliosi di questo intervento e per aver

rispettato i tempi di esecuzione”

INTERVENTO TANTO ATTESO DAI CITTADINI – Soddisfazione per

l’avanzamento dei lavori è stata espressa anche dall’assessore

regionale alle Infrastrutture, che è anche coordinatrice del

Tavolo Territoriale costituito dalla Giunta a Bergamo:

“L’abbattimento delle torri di Zingonia è il segno concreto che

Regione Lombardia, insieme a tutti gli altri enti convolti,

mantiene le promesse. Stiamo determinando una svolta attesa dal

territorio e che sembrava irrealizzabile. Vedere tante persone,

come oggi, che esprimono apprezzamento per l’operato della

Giunta regionale ci invita a proseguire sulla Bene così, andiamo

avanti, con il pieno sostegno e la collaborazione non solo dei

cittadini ma anche delle amministrazioni comunali”.