CASSINA DE’ PECCHI. SABATO 18 MAGGIO APRE L’INFOPOINT AL MOLINO DUGNANI

Il Comune di Cassina De’ Pecchi organizza anche la “Biciclettata tra terra e acqua”, una visita guidata su due ruote per ammirare le bellezze naturali, le ville e i palazzi del territorio

(mi-lorenteggio.com) Cassina de’ Pecchi, giovedì 16 maggio 2019 – Sabato 18 maggio, alle ore 17.30, apre il nuovo Infopoint all’interno dello storico Molino Dugnani, che incarna l’origine rurale di Cassina de’ Pecchi, un’identità contadina forte che per decenni ha unito la comunità locale. Durante la Seconda Guerra Mondiale la produzione di farina del mulino fu essenziale per sfamare la popolazione di Sant’Agata Martesana. Il Molino Dugnani oggi è un luogo di cultura che ospita mostre, eventi e un piccolo museo della civiltà agricola. Il Comune di Cassina de’ Pecchi apre il nuovo Infopoint, che diventa così un luogo di accoglienza e informazione per i cittadini e per i turisti per scoprire il territorio della Martesana.

Negli ultimi anni a Cassina de’ Pecchi si è sviluppata una nuova cultura del territorio che unisce la metropoli e la campagna in una relazione vitale e virtuosa, da un duplice punto di vista: da un lato la terra della Martesana nutre materialmente la città grazie ai prodotti dell’agricoltura locale, dall’altro grazie alle piste ciclabili, che offrono ai cittadini un nuovo modo di scoprire il territorio diffondendo una maggiore cultura ambientale. Il Naviglio della Martesana, o Naviglio Piccolo, parte dalla zona nord est di Milano e arriva fino al fiume Adda, che sfocia nel lago di Como. Oggi il Naviglio della Martesana vive un momento di felice riscoperta perché la via d’acqua, che si immerge nella campagna lombarda, rappresenta un mezzo di evasione dalla grande città, accessibile a tutti. Lungo il canale la pista ciclopedonale parte da Milano e, dopo 38 chilometri, arriva a Cassano d’Adda attraversando il territorio che mantiene ancora oggi una forte identità agricola.

Il percorso ciclopedonale che circonda Cassina de’ Pecchi è un quadrilatero perfetto che unisce i luoghi storici e culturali del territorio: a nord il Naviglio della Martesana; a sud la Greenway, la strada bianca lunga due chilometri che da Cascina Casale giunge fino alla frazione di Sant’Agata Martesana, che incarna l’anima agreste del territorio; a est lo storico Molino Dugnani; a ovest il MAiO, il Museo dell’Arte in Ostaggio, che ha sede nel granaio della Cascina Casale. All’interno della Cascina Casale, centro pulsante della vita culturale del Comune di Cassina de’ Pecchi, nel granaio seicentesco, il cosiddetto Torrione, ha sede il MAiO, il Museo dell’arte in Ostaggio, un progetto culturale dedicato alle opere d’arte trafugate durante il nazifascismo. Intorno alla cascina, inoltre, si sviluppa il grande orto condiviso, gestito dall’associazione Controcoltura, dove vengono prodotti ortaggi e frutta biologici in modo sostenibile e si sviluppano occasioni di socialità intergenerazionale attraverso la riscoperta della natura.

Sabato 18 maggio il Comune di Cassina de’ Pecchi organizza anche la “Biciclettata tra terra e acqua” (20 km), una visita guidata su due ruote per grandi e piccoli per ammirare le bellezze naturali del territorio, le ville e i palazzi dove hanno vissuto importanti personaggi storici. Partenza alle ore 14 dalla stazione della metropolitana M2 di Cassina de’ Pecchi. La prima tappa della pedalata tocca a Cernusco, dove si trova il Diorama dei Navigli, che illustra il complesso sistema di canali artificiali dell’area milanese. Si prosegue attraverso il centro storico di Bussero con le ville frequentate nel Settecento dai fratelli Verri, e poi, attraverso il parco del torrente Molgora, si arriva al canale Villoresi, uno dei corsi d’acqua artificiali più lunghi d’Italia che unisce il Ticino all’Adda. A Gessate visita della villa di Cesare Beccaria, l’autore “Dei Delitti e delle Pene”. Poi, seguendo il torrente Trobbia, si ritorna sul Naviglio della Martesana che da oltre cinque secoli scorre dall’Adda a Milano. A Gorgonzola sosta presso la chiesa neoclassica dedicata ai santi Gervaso e Protaso, progettata dall’architetto Simone Cantoni, e presso lo storico Palazzo Serbelloni, in cui Giuseppe Parini fu precettore. La biciclettata si conclude con due tappe a Cassina de’ Pecchi: allo storico Molino Dugnani, che incarna l’anima agricola del territorio, e, presso la Cascina Casale, al MAiO, il Museo dell’Arte in Ostaggio. Infine, si ritorna alla stazione della metropolitana. Per partecipare alla biciclettata è necessario prenotare all’indirizzo partecipazione@cassinadepecchi.gov.it. I posti sono limitati.