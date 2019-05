Cornaredo. Oltre al caffè servivano droga nel locale, in manette titolare e dipendente

(mi-Lorenteggio.com) Cornaredo, 16 maggio 2019 – Ieri sera i Carabinieri della locale Stazione, durante servizio finalizzato al contrasto dei reati in materia di stupefacenti, hanno arrestato un uomo di origini marocchine classe ’70 e uno di origini egiziane, classe ’93, entrambi censurati, rispettivamente titolare e dipendente di un bar – ristorante di Via Garibaldi, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio in concorso.

I Carabinieri, insospettiti dall’aver notato la presenza di alcuni avventori sospetti all’interno dell’esercizio commerciale, hanno fatto una perquisizione del locale e delle abitazioni dei due uomini, rinvenendo 45 grammi di cocaina e 30 di hashish, nonchè la somma pari a 1200€, considerata provento dell’attività illecita dello spaccio.

Arrestati sono in attesa della celebrazione del rito direttissimo.

V. A.