(mi-Lorenteggio.com) Gaggiano, 16 maggio 2019 – Intorno alle ore 11.40 di stamane, nella frazione di Barate, lungo la S.P. 203, un via molto stretta, un ciclista di 59 anni è stato investito ed è stato soccorso da un’ambulanza della Croce Oro Gaggiano e dall’elisoccorso, che ha trasportato il ferito all’ospedale San Carlo di Milano in codice giallo. Sul posto è giunta anche la Polizia Locale per i rilievi e accertare la dinamica.

V. A.