Parco Alessandrini, Municipio 4 con Ersaf pianta 50 nuovi arbusti con i bimbi delle primarie

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 16 maggio 2019 – “Cinquanta nuovi arbusti per rendere ancora più bello il Parco Alessandrini”. Ne dà notizia il Presidente del Municipio 4 Paolo Guido Bassi insieme al suo assessore all’Istruzione, Laura Schiaffino. L’iniziativa, spiegano, “si chiama ‘piantiamo il futuro per la salute delle famiglie’, è stata realizzata grazie alla collaborazione con Ersaf, l’Ente regionale per i Servizi all’Agricoltura e alle foreste, ed è rivolto a promuovere l’educazione alla prevenzione ambientale e sanitaria. L’attività principale, consiste nella piantumazione nel parco Alessandrini con una cinquantina di arbusti di specie autoctone da parte di un gruppo di altrettanti bambini della scuola primaria, accompagnati dalla loro famiglie”.

La piantumazione da parte dei bambini si terrà alle 11.00 di sabato 25 maggio in un’area centrale del Parco Alessandrini idonea ad accoglierla, ad aiutarli ci saranno gli ortisti del parco e si concluderà con un rinfresco presso il porticato della Cascina Colombé di Sopra.

“E’ un gesto gioioso e simbolico che richiama l’importanza della cura dell’ambiente e, attraverso il simbolo delle specie arboree, il valore delle radici e del legame tra generazioni, anche ai fini dell’educazione alla prevenzione in ambito sanitario”, osserva l’assessore Schiaffino. “Ancora una volta – sottolinea il Presidente Bassi – il nostro Municipio realizza interventi concreti su questa area verde, che stiamo valorizzando al meglio delle nostre possibilità, per tutelarla e rilanciarla, compensando così anche i problemi generati dai vicini ‘mercatini’, che ancora continuano a portare degrado e disagio ai residenti, come abbiamo, per l’ennesima volta, fatto presente all’assessore comunale alla sicurezza, durante un recente incontro pubblico organizzato dal nostro Municipio”.f

Redazione