PORT DA COMBATTIMENTO, SABATO 25 MAGGIO A MONZA VA IN SCENA ‘OKTAGON’, IN PALIO TRE TITOLI MONDIALI

(mi-lorenteggio.com) Milano, 16 maggio 2019 – Un grande appuntamento per gli sport da

combattimento, sabato 25 maggio, a Monza, con il ritorno sul

ring di ‘Oktagon’, il celebre gala di fight sports in programma

alla Candy Arena del capoluogo brianzolo.

Alla conferenza stampa di presentazione dell’evento oggi, a

Palazzo Lombardia, ha preso parte l’assessore regionale allo

Sport e Giovani, con l’organizzatore di ‘Oktagon’, Carlo Di

Blasi, gli assessori dei Comune di Monza e di Donnas, in Valle

D’Aosta, e il console della Thailandia, Alberto Virgilio.

Uno show in tre atti con in palio altrettanti titoli mondiali,

con una sfida al femminile tutta italiana, valida per il titolo

iridato fino a 57 kg tra la Campionessa del mondo, la valdostana

Martine Michieletto, e Veronica Vernocchi.

Gli altri due incontri clou sono tra Armen Petrosyan (Italia) e

Jordan Watson (Inghilterra) mentre Mustapha Haida (Marocco sarà

opposto a Eder Lopes (Portogallo).

ATLETI SONO ESEMPIO DI DISCIPLINA E VALORI – “Gli sport di

combattimento – ha spiegato l’assessore regionale – sono ancora

una volta protagonisti in Lombardia con l’edizione 2019 di

‘Oktagon’, che sarà ospitata dalla città di Monza. Spesso questi

sport sono erroneamente considerati violenti e pericolosi, ma

non è così. Basta avere l’attenzione e si scopre un mondo fatto

di regole e disciplina che merita visibilità e il pubblico delle

grandi occasioni. Gli sport di combattimento sono sempre più

spesso presi a esempio come antidoto per le forme di violenza e

bullismo, soprattutto per i valori e le regole che sanno

trasmettere agli atleti”.

‘OKTAGON’, LUNGA TRADIZIONE IN EUROPA – Giunto alla 25esima

edizione, ‘Oktagon’ è uno show di sport da combattimento

trasmesso in tutta Europa e in America, con una visibilità

mondiale che ha reso popolari i fighters italiani in tutto il

mondo, e ha il patrocinio di Regione Lombardia e del Comune di

Monza.

Redazione