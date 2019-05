REGIONE, INTITOLATA ALL’EX ASSESSORE MARZIO TREMAGLIA LA BIBLIOTECA DI PALAZZO LOMBARDIA

(mi-lorenteggio.com) Milano, 16 maggio 2019 – Il centro bibliografico e di

documentazione di Palazzo Lombardia è stato intitolato all’ex

assessore regionale alla Cultura, Marzio Tremaglia. La cerimonia

si è tenuta questa mattina alla presenza del vicepresidente del

Senato della Repubblica, degli assessori regionali alla

Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale; al Turismo, Moda e

Marketing Territoriale; all’Autonomia e Cultura ed ai familiari

di Tremaglia. Al termine dell’evento dedicato è stata scoperta

una targa commemorativa.

ASSESSORE SICUREZZA: SCELTA NATURALE INTITOLAZIONE BIBLIOTECA –

L’assessore alla Sicurezza e Polizia Locale ha evidenziato che

“non è un caso che sia stato intitolato a Marzio Tremaglia un

luogo simbolo della cultura come la biblioteca. Marzio è stato

un grande politico con cui ho condiviso tante battaglie, ma è

stato anche un grande amico e un grande uomo. Nel 1995 è stato

eletto consigliere della Regione Lombardia e gli è stato

affidato l’assessorato alla Trasparenza e alla Cultura.

Purtroppo il 22 aprile del 2000 è venuto a mancare”. “Come ha

ricordato in una commovente lettera il suo primogenito, Andrea,

Marzio – ha concluso l’assessore alla Sicurezza – era una vera e

propria enciclopedia vivente”.

ASSESSORE CULTURA: FIGURA DI SOLIDISSIMA CULTURA POLITICA – “Non

ho conosciuto personalmente Marzio Tremaglia – ha detto nel suo

intervento l’assessore regionale alla Cultura – ma quando sono

diventato assessore ho ripercorso le biografie di chi mi aveva

preceduto alla guida all’assessorato alla Cultura di questa

grande regione. Leggendo la storia di Tremaglia mi sono trovato

a confrontarmi con una persona che sicuramente aveva una

solidissima cultura politica, che era animato da un fortissimo

slancio ideale, da un profondo attaccamento all’interesse

generale e da una grande passione civile”.

L’assessore regionale alla Cultura ha infine ricordato “la

grande visione strategica di Tremaglia che nel suo lavoro si era

occupato di tutta una serie di questioni, tra cui quella del

sistema bibliotecario, uno dei nodi centrali dell’assessorato

alla cultura anche ai giorni nostri, arrivando ad elaborare uno

dei modelli dei sistemi bibliotecari che è ammirato non solo in

tutt’Italia ma addirittura in tutt’Europa e in tutto il mondo

come gestione del patrimonio culturale”.

ASSESSORE TURISMO: GRANDE ITALIANO, ORGOGLIO DI BERGAMO – “Oggi

– ha infine sottolineato l’assessore regionale al Turismo, Moda

e Marketing territoriale – ricordiamo un grande italiano,

orgoglio di Bergamo. Un uomo che ha fatto della cultura la sua

bandiera e stella polare. Marzio Tremaglia aveva una visione

nobile della politica e la sua missione era servire la Patria

nel migliore dei modi, con fierezza e contribuendo a creare una

classe dirigente con la schiena dritta, in grado di rispondere

al meglio alle esigenze dei cittadini. L’insegnamento di

Tremaglia è ancora vivo in noi, assolutamente attuale e deve

guidarci nell’amministrazione della cosa pubblica, dovere

gravoso ma che allo stesso tempo rappresenta un privilegio per

chi ha a cuore le sorti del nostro Paese”.

Redazione