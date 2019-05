Serata cult del “Festival Mix Milano” per la Giornata Internazionale contro l’omofobia, la bifobia e la transfobia

Ospite Stuart Milk nipote del leader dei diritti civili Harvey Milk

Proiezione di Venus di Eisha Marjara Miglior Lungometraggio al 32 Festival MIX Milano

.

(mi-lorenteggio.com) Milano, 16 maggio 2019 – Giovedì 17 maggio (ore 21.30), in occasione della XV Giornata Internazionale contro l’omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia, il Festival MIX Milano di Cinema Gaylesbico e Queer Culture organizza in collaborazione con CIG Arcigay Milano, Commissione Pride e Coordinamento Arcobaleno, una serata evento all’ANTEO Palazzo del Cinema (P.zza XXV aprile, 8), con la presentazione della nuova edizione del festival e la proiezione del film vincitore del Premio Miglior Lungometraggio al Festival MIX Milano 2018, Venus di Eisha Marjara.

Ospite speciale della serata, grazie alla collaborazione con il Consolato Americano, sarà Stuart Milk, attivista statunitense per i diritti LGBTQ+ e nipote del leader dei diritti civili Harvey Milk, il politico che divenne la prima persona apertamente gay a essere eletta a una carica pubblica in California.

L’evento sarà il preludio alla 33esima edizione che dal 20 al 23 giugno porta a Milano la più importante cinematografia e produzione audiovisiva LGBTQ+ internazionale e nazionale, tra il Piccolo Teatro Strehler e il Piccolo Teatro Studio Melato.

Un nuovo claim “Love Riot”, un nuovo logo virato sul rosso e nero e un significativo restyling del sito www.festivalmixmilano.com annunciano la nuova edizione del Festival Mix Milano diretto da Andrea Ferrari, Debora Guma e Rafael Maniglia, con un occhio di riguardo alla celebrazione dei 50 anni delle Rivolte di Stonewall (28 giugno 1969).

Nella serata del 17 maggio saranno proiettati in anteprima i trailer di Greta di Armando Praça, filmmaker di punta della nuova onda del cinema queer brasiliano e di Shooting the Mafia, della documentarista inglese Kim Longinotto, intenso ritratto privato e professionale di Letizia Battaglia, due delle opere che andranno a comporre il ricco cartellone del MIX articolato in tre sezioni competitive – Lungometraggi, Documentari e Cortometraggi.

Anche quest’anno tutte le proiezioni saranno a ingresso libero per tutte le amiche e gli amici del MIX che effettueranno il tesseramento all’Associazione Culturale MIX Milano tramite il crowdfunding su Produzioni dal Basso – www.produzionidalbasso.com/project/33deg-festival-mix-milano/ – o direttamente durante la quattro giorni di manifestazione al Piccolo Teatro Strehler da giovedì 20 a domenica 23 giugno”.

La serata speciale all’Anteo, sarà anche occasione per presentare la mostra fotografica “ Milano e 50 anni di movimento LGBTQ+” (www.arcigaymilano.org), in programma dal 14 al 30 giugno presso lo Spazio EX Fornace di via Alzaia Pavese 16; e la Milano Pride (www.milanopride.it) la manifestazione dell’orgoglio delle persone gay, lesbiche, bisessuali, transessuali, asessuali, intersessuali e queer, in programma quest’anno dal 21 al 30 giugno.

Organizzato da Associazione Culturale MIX Milano con il Patrocinio del Comune di Milano e con il contributo dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Milano, il festival ideato da Giampaolo Marzi, è diretto e prodotto da Andrea Ferrari, Debora Guma e Rafael Maniglia insieme a un team di giovani e intraprendenti figure professionali. La selezione dei film a tematica lesbica è realizzata in collaborazione con IMMAGINARIA, International Film Festival of Lesbians and other Rebellious Women.

Il Festival MIX Milano è socio fondatore di Milano Film Network (MFN), la rete che unisce l’esperienza e le risorse dei sette festival di cinema milanesi.

L’ingresso alla serata all’Anteo è GRATUITO fino ad esaurimento posti.

Redazione