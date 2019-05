Street Photo Milano al via a BASE Milano

(mi-lorenteggio.com) Milano, 16 maggio 2019 – Si apre oggi negli spazi di BASE Street Photo Milano, il festival internazionale di street photography, nato in partnership con Miami Street Photography Festival. Quattro giorni di incontri, mostre, talk e workshop con oltre 250 immagini per 7 esposizioni, 2 concorsi fotografici, 20 ospiti nazionali e internazionali e 4 progetti speciali: Portfolio Review, Night Walk, Street Battle e Photo Slam.

Ospiti dell’edizione 2019: Gueorgui Pinkhassov, Jacob Aue Sobol, Matt Stuart, Fulvio Bugani, Olga Walther, Eolo Perfido, Camilla Ferrari, Chris Suspect, Emilio Barillaro, Marco Casino, Eléonore Simon, Andrew Kochanovski, Michael May, Andrea Pontini, Denis Curti, Maurizio Beucci, Claudio Composti, Daria Bonera con il contributo dei collettivi Eyegobananas e Observe.

Tra le mostre, per la prima volta in Europa occidentale: Evgeny e Yakov Henkin: dall’oscurità alla luce. Un tesoro ritrovato. Le fotografie, scoperte solo nel 2010, sono state scattate da due fratelli, separati giovanissimi tra Russia e Germania alla fine degli anni Venti. Una testimonianza inedita e, in qualche modo parallela, della vita e della storia di due imperi tra le due guerre.

Apertura al pubblico tutti i giorni dalle 10.00 alle 21.00 fino a domenica 19 maggio 2019.

Redazione