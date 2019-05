TEMPO LIBERO. SABATO AL MUSEO BOTANICO TRA L’ARTE DI BRERA E LE PIANTE ANDINE

Nuovo appuntamento alla scoperta della flora e del paesaggio della Pianura Padana, tra un’incursione sulle Ande, un picnic nel verde e le installazioni degli studenti di Belle Arti

Milano, 16 maggio 2019 – Il Museo Botanico Aurelia Josz si inserisce nel circuito del Fuori Orticola e di Fascination of Plants Day 2019, con un ricco programma di attività per grandi e bambini. Visite guidate, attività ludiche, installazioni artistiche degli studenti dell'Accademia di Brera, dissertazioni sul mondo vegetale e animale, e un viaggio alla scoperta della biodiversità andina del Perù animeranno l'intera giornata di sabato 18 maggio.

Ecco il palinsesto delle attività:

▪ dalle ore 11 alle ore 12 – Giardino Botanico Incas – La biodiversità andina rappresentata da alcune piante ospiti del Labirinto dei Cereali. L’incontro è promosso dal Comune insieme all’associazione italo-peruviana di Milano in collaborazione con Allpa e Aspil.

▪ dalle ore 12 alle ore 15 – Pic Nic – Le aree del Museo sono a disposizione dei visitatori per il pranzo al sacco

▪ alle ore 15 alle ore 16 – Visite guidate al Museo Botanico accompagnati dai Ciceroni, studenti del Liceo F. Severi e dell’ Istituto Pareto.

▪ dalle ore 16 alle ore 17 – Arte Botanica- Percorso guidato dagli studenti dell’Accademia di Belle Arti di Brera alle loro installazioni artistiche.

▪ dalle ore 16 alle ore 17 – Costruiamo e seminiamo un nido – Attività ludiche per bambini e adulti.

▪ dalle ore 17 alle ore 19 – Riproduzione e vita beata delle piante – Le dissertazioni sull”amore nel mondo vegetale piante di Enrico Banfi e Nicoletta Ancona

▪ dalle ore 17.30 alle ore 19 – Parole Verdi – Reading a più voci sul tema del verde per adulti e bambini a cura dei volontari di Patto di Milano per la Lettura.

Il Museo Botanico ‘Aurelia Josz’ si trova in via Rodolfo Margaria 1 ed è facilmente raggiungibile con i mezzi pubblici (tram 4 e 5, autobus 51 e 83, MM3 Dergano e Maciachini).