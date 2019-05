VAL DI MELLO (SONDRIO), ASSESSORE ALLA MONTAGNA: PROGETTO CONDIVISO, VITTORIA DEL BUONSENEO E DELLA VALLE

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 16 maggio 2019 – “Non ci sono né vinti, né vincitori. La

vittoria è solo del buonsenso e della Val di Mello”. Lo dichiara

l’assessore regionale alla Montagna, Enti locali e Piccoli

Comuni, a seguito di un nuovo sopralluogo sul tracciato del

sentiero all’interno della riserva naturale, svolto insieme ad

Alessandro Fede Pellone e a Massimo Ornaghi, rispettivamente

presidente e direttore di Ersaf, alle Guide alpine della Val di

Mello, Luca Biagini, Jacopo Merizzi e Andrea Panighetti, a

Gabriella Vanzan di Mountain Wilderness e a Luca Schiera per i

Ragni di Lecco. Successivamente sono stati svolti incontri con

le associazioni dei disabili e anziani coinvolte.

NESSUNA MODIFICA ALLA NATURALITÀ DEL PERCORSO – “Abbiamo toccato

con mano e condiviso tutti i punti previsti nel progetto con le

guide, le associazioni dei disabili e anziani e

l’Amministrazione comunale – ha spiegato l’assessore -,

instaurando con loro una intesa. Gli interventi di ordinaria

manutenzione concordati sul sentiero in sinistra orografica, da

un lato, non modificano la naturalità del percorso, dall’altro,

creano le condizioni affinché anche i portatori di disabilità

possano avere la possibilità di percorrere il sentiero.

L’obiettivo è consentire a tutti i fruitori di questi luoghi di

poter vivere in modo soggettivo le emozioni che emergono durante

il percorso dentro questa straordinaria riserva”.

PROGETTO DEFINITIVO CON PICCOLI INTERVENTI – Il sentiero fa

parte di un progetto complessivo di accessibilità sostenibile.

“Il progetto definitivo – ha precisato l’assessore – prevede

piccoli interventi di manutenzione ordinaria che non andranno a

snaturare la rara bellezza naturalistica, né tantomeno renderla

artificiale. Si tratta infatti di piccole opere che metteranno

in sicurezza alcuni punti oggi pericolanti e agevoleranno il

passaggio alle persone con ridotta capacità motoria anche

attraverso l’uso di joelette”.

COMPRESE TUTTE LE ISTANZE – “Abbiamo compreso sia le istanze di

chi questa riserva la vive quotidianamente, sia quelle delle

associazioni a tutela dei disabili e degli anziani, traducendole

in un progetto definitivo condiviso da tutte le parti coinvolte

– ha concluso -. Sono certo che la mobilitazione popolare in

programma il 18 maggio in Val di Mello si tramuterà in un

momento di festa per tutti”.

ERSAF: SODDISFATTI, PERCEPITA LA BONTÀ DEL PROGETTO – “Come

Ersaf siamo particolarmente soddisfatti di poter giungere, con

il pieno consenso di tutte le parti attive sul territorio,

all’avvio di questi lavori per la riqualificazione della Val

Masino e in particolare della Val di Mello – ha spiegato

Alessandro Fede Pellone, presidente di Ersaf Lombardia -. In

questo ha compiuto un grande lavoro l’assessore alla Montagna,

che ha spiegato al territorio la bontà di un progetto che

mantiene intatta la natura consentendo a tutti di poterla godere

nella sua bellezza”. “Sono orgoglioso – ha concluso – anche

della professionalità dimostrata da tutti coloro che lavorano in

Ersaf per la disponibilità ad ascoltare le istanze di tutte le

realtà”.

PIENA CONDIVISIONE DEL TERRITORIO – “Come Amministrazione – ha

commentato il sindaco di Valmasino – siamo estremamente

soddisfatti per la piena condivisione di un progetto di

riqualificazione e sostenibilità della valle ad alta valenza

sociale”.

A breve, verrà reso pubblico il rendering progettuale attraverso i canali web.

