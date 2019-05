VOLONTARIATO, 3,5 MILIONI A SOSTEGNO ORGANIZZAZIONI E ASSOCIAZIONI DEL TERZO SETTORE

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 16 maggio 2019 – Organizzazioni di volontariato e

associazioni di promozione sociale hanno tempo fino al prossimo

1° luglio per presentare progetti per lo svolgimento di attività

di interesse generale (come previsto dal Codice del Terzo

settore). Per finanziarli la Giunta regionale ha stanziato 3,5

milioni di euro.

CAPACITÀ DI VALORIZZARE ESPERIENZE FORTI E POSITIVE – “Con

questo bando – ha spiegato l’assessore alle Politiche sociali,

abitative e disabilità della Regione Lombardia – frutto

dell’Accordo di programma sottoscritto a dicembre 2018 con il

ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, confermiamo la

volontà di sostenere tutte le iniziative degli Enti del Terzo

settore che svolgono un’azione insostituibile di sussidiarietà

rispetto agli attori istituzionali in senso stretto. Un lavoro

di valorizzazione delle singole esperienze nei più svariati

campi, che opera con capillarità e ad agisce con efficacia per

soddisfare i singoli bisogni. Un valore sociale forte e positivo

che Regione Lombardia da sempre preserva e che oggi sostiene con

particolare attenzione”.

SOGGETTI DESTINATARI DEL BANDO I REQUISITI – I soggetti capofila

e i partner destinatari del contributo devono essere iscritti al

Registro regionale dell’associazionismo e del volontariato nelle

sezioni organizzazioni di volontariato e/o associazione di

promozione sociale, sezione regionale o provinciale.

Al fine di promuovere l’inclusione sociale, la partecipazione

alle reti è consentita ai soggetti associati non direttamente

beneficiari del contributo, come organizzazioni di volontariato,

associazioni di promozione sociale, associazioni senza scopo di

lucro, associazioni di solidarietà familiari, cooperative

sociali e consorzi di Cooperative sociali, imprese sociali,

associazioni di mutuo soccorso, enti filantropici, associazioni

Dilettantistiche sportive, fondazioni, organizzazioni iscritte

all’Albo nazionale delle Ong, enti ecclesiastici e religiosi,

enti pubblici.

PROGETTI: DIMENSIONE, TIPOLOGIA, CONTRIBUTI – I progetti

finanziabili si dividono in regionali, territoriali (su almeno

due ambiti) e locali. Devono essere presentati rispettivamente

da almeno 10 enti partner effettivi (regionali), 4 enti partner

effettivi (territoriali) e 2 enti partner effettivi (locali). In

tutte e tre le tipologie il contributo è pari al 70% del costo

del progetto riconoscibile e il cofinanziamento pari ad almeno

il restante 30% del costo.

I progetti regionali (ogni rete può partecipare a un massimo di

3 progetti) hanno come obiettivo quello di sviluppare la

capacity building dei singoli attori: strutturazione gestionale

e organizzativa, competenze imprenditive, leadership e ricambio

generazionale. Il contributo massimo riconoscibile a progetto è

fissato in 150.000 euro e non inferiore a 80.000 euro.

I progetti territoriali hanno una vocazione più diretta alla

risposta dei bisogni della popolazione residente. Il contributo

massimo riconoscibile a progetto è fissato in 80.000 euro e non

inferiore a 20.000 euro.

I progetti locali hanno obiettivi più centrati sulle singole

realtà associative o sulle esigenze della realtà locale

(comunale e/o di quartiere). Il contributo massimo riconoscibile

a progetto è fissato in 20.000 euro e non inferiore a 15.000

euro.

COSTRUIRE RETI ATTORNO A BISOGNI CONCRETI – “Stiamo seguendo con

attenzione – ha concluso l’assessore – le associazioni impegnate

nella realizzazione dei 76 progetti avviati con la scorsa

edizione del bando. Sono stati coinvolti 436 partner delle reti

ai quali si sono affiancate 277 associazioni per un totale di

713 enti. Questo ha permesso di valutare la capacità nel

costruire delle reti attorno a bisogni concreti. Abbiamo

constatato come il sostegno ai progetti coinvolga le giovani

generazioni nell’attività di volontariato e nella vita

associativa innescando una sana tendenza a farsi carico di

bisogni inediti, che hanno necessità di risposte flessibili,

incentrate sulla relazione diretta tra le persone”.

Il bando è consultabile sul sito

www.bandi.servizirl.it/procedimenti/welcome/bandi

Redazione