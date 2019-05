AUTOSTRADA A8. INCIDENTE TRA TIR E DUE AUTO NEL TRATTO BIVIO FIERA MILANO, CINQUE FERITI

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 17 maggio 2019 – Dalle 21.20 di ieri sera il tratto dell’A8 all’altezza del bivio e Fiera Milano è chiuso al traffico per un grave incidente che ha visto coinvolti un tir e due auto. L’autista del mezzo pesante ha perso il controllo del mezzo si è schiantato contro lo spartitraffico delle due carreggiate. Cinque i feriti, tutti in codice giallo, che sono stati trasportati in ambulanza negli ospedali San Carlo di Milano, Sacco e Niguarda.

Da Como è giunto anche l’elisoccorso attrezzato per il volo in notturna, mentre i Vigili del Fuoco sono al lavoro per rimuovere il mezzo pesante e sono giunti anche con un’autogru, mentre, la Polizia Stradale per permettere le operazioni di soccorso ha chiuso gli svincoli di accesso al tratto autostradale interessato.

L’altro giorno, nel medesimo tratto autostradale, sono morti due giovani.

V. A.