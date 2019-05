ADDIO ARCHITETTO PEI, PRESIDENTE REGIONE: ‘INVENTÒ’ PALAZZO LOMBARDIA SEGNANDO RIVOLUZIONE URBANISTICA MILANO

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 17 maggio 2019 – “Milano e la Lombardia ricordano con

stima e gratitudine il genio di un professionista di assoluto

livello. Un architetto che, con la progettazione di Palazzo

Lombardia, nuova sede della Regione, ha contribuito alla

rivoluzione urbanistica che sta vivendo Milano in questi ultimi

anni”. Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia,

esprimendo il cordoglio della Giunta, per la morte di Ieoh Ming

Pei, architetto cinese di fama internazionale, noto in tutto

il mondo, per aver progettato numerose e importanti opere tra le

quali la piramide di vetro all’ingresso del Louvre di Parigi.

“Con Palazzo Lombardia e con le intuizioni di Pei – ha concluso

il presidente della Regione – è iniziato un processo di

rigenerazione urbana riconosciuto da tutti come un modello da

seguire”.

Correlati