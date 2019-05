AMBIENTE, PIENO SOSTEGNO DI REGIONE LOMBARDIA A CANDIDATURA MILANO PER OSPITARE COP26 DEL 2020

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 17 maggio 2019 – “Valutiamo positivamente le parole del

Ministro dell’Ambiente che oggi ha confermato la candidatura di

Milano come sede della Conferenza mondiale sul cambiamento

climatico Cop 26 del 2020”.

E’ il commento del presidente della Regione Lombardia e

dell’assessore regionale all’Ambiente e Clima alle dichiarazioni

odierne del Ministro.

“La candidatura di Milano – hanno affermato il presidente e

l’assessore – è quella giusta per rappresentare l’Italia. Anche

il Consiglio regionale lo aveva chiesto all’unanimità e in

questi mesi come Regione ci siamo attivati per evidenziare

l’opportunità di questa candidatura”.

“La notizia – ha concluso l’assessore regionale – non mi

sorprende perché con il ministro ne avevamo già discusso a Roma

all’incontro del 2 maggio. C’è dunque un forte sostegno da parte

della Lombardia e speriamo che anche il governo prosegua in

questo impegno”.

Redazione