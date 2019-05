Cesano Boscone – Piano City Milano: a Cesano “Improvvisazioni sul tema”

(mi-lorenteggio.com) Cesano Boscone, 17 maggio 2019 – Dalla musica classica al jazz, con improvvisazioni sui temi e musiche originali: domenica 19 maggio alle ore 11.30 nella Sala delle carrozze di Villa Marazzi, in via D. Alighieri 47, per la rassegna musicale “Piano City Milano” si esibirà il pianista Virgilio Volante.

L’iniziativa è a cura di Ricordi Music School, che gestisce la scuola civica di musica. Il programma completo di “Piano City Milano” è disponibile sul sito ufficiale www.pianocitymilano.it.

Redazione