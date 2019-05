(mi-lorenteggio.com) Desio, 17 maggio 2019 – Stamane, intorno alle ore 11.00, alcune squadre dei Vigili del Fuoco sono intervenute in un condominio di via Cristoforo Colombo per un incendio di un appartamento. Durante le operazioni di spegnimento è stato rinvenuto il corpo privo di vita di un uomo disabile.

V. A.