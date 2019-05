Festa delle Quattro Contrade ad Assago. L’Assessore Donatella Santagostino: “Nessun mistero, tutto rientra nella norma”

(mi-Lorenteggio.com) Assago, 17 maggio 2019 – Riceviamo e pubblichiamo il seguente diritti di replica:

Assago, 17 maggio 2019 – Donatella Sant’Agostino, Assessore alle “Manifestazioni e Tempo Libero” del Comune di Assago, in risposta all’articolo pubblicato sul quotidiano online mi-lorenteggio.com dal titolo “Assago e il mistero del Palio perduto”, ha dichiarato: “La motivazione per cui, quest’anno, il Palio è stato sostituito dalla Festa delle quattro contrade scaturisce dalla necessità di rispettare il regolamento che prevede vi sia per il Palio un Presidente e quattro Capicontrada, i quali improntino il loro agire a principi di imparzialità e trasparenza. Ciò, purtroppo, non si è verificato. Avrei desiderato non parlare più di questa spiacevole vicenda, che ha messo in difficoltà me in quanto Assessore alle manifestazioni e, nel contempo, gli Uffici preposti, per il fatto che, in poco tempo, abbiamo dovuto riorganizzare una festa ormai consolidata da 10 anni e cara ai nostri cittadini.

In merito all’ accaduto mi preme, innanzitutto, precisare di non aver mai precluso la libertà di pensiero a nessuno. Difatti, chi ha avuto modo di collaborare con me, sia in veste di Assessore , sia come cittadino, ha potuto constatare come , da parte mia, non vi siano mai state interferenze relativamente al loro operato. Occorre chiarire, tuttavia, che per manifestazioni come il Palio, la cui connotazione è prettamente ludica, il Presidente ed i quattro Capicontrada devono improntare il loro operato all’imparzialità e alla trasparenza durante il corso dello svolgimento delle medesime iniziative, in quanto essi rappresentano l’Amministrazione”. Ha, inoltre, aggiunto: “Qualche giorno prima delle Energiadi, sul profilo Whatsupp e Facebook della signora Nicolò Irene compare il simbolo della lista ‘Assago nel Cuore’, che testimonia esservi stata da parte della stessa il venir meno al dovere di imparzialità e di trasparenza, considerata, peraltro, l’imminenza delle elezioni amministrative. Pertanto, si è ritenuto necessario sospendere Nicolò Irene e i quattro Capicontrada dal Comitato per il Palio. Due giorni dopo l’Amministrazione inviava alla Signora Nicolo’ una “mail”, con la quale le comunicava la sua sospensione dall’incarico di Presidente. Identica comunicazione veniva inoltrava ai quattro Capicontrada. La Signora Irene Nicolò ha fatto presente che si è trattato di ‘violazione di libertà di pensiero ed espressione’ e, nel contempo, ha dichiarato di aver preso atto della decisione. Mi preme sottolineare, altresì, che due dei tre Capicontrada e due dello staff (Vieri e Prina ed anche il promotore dei giochi in oratorio Enrico Marvasi) sono candidati nella lista. In conclusione, ritengo di aver salvaguardato il dovere di imparzialità da parte dell’Amministrazione e da parte mia, in quanto Assessore alle Manifestazioni e Tempo Libero. Sottolineo, con soddisfazione, che la massima imparzialità e trasparenza hanno caratterizzato tutti gli eventi, indetti nel corso dei 5 anni della presente legislatura, ed ancor più, in questa ultima edizione, che precede di una settimana le elezioni comunali”.

Donatella Santagostino

Assessore Manifestazioni e Tempo Libero

Comune di Assago