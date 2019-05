GAGGIANO. INCIDENTE: CICLISTA DI BERGAMO SBANDA E IMPATTA CONTRO UN SUV – FOTO

(mi-lorenteggio.com) Gaggiano, 17 maggio 2019 – Ieri 16 Maggio 2019, alle ore 11.30 circa, un gruppetto di ciclisti amatoriali, stava percorrendo in direzione sud, la SP203, che dalla circonvallazione sud di Gaggiano, arriva a Noviglio, passando per le frazioni di Barate e Tainate.

Il punto esatto della collisione e stato a 150 metri dopo l’incrocio che porta all’interno di Barate, il piccolo gruppetto di ciclisti procedeva in fila, almeno così ha dichiarato uno dei coinvolti, motivando le sue ragioni che sono comunque al vaglio della Polizia Locale di Unione i Fontanili, agenti che hanno verbalizzato le varie testimonianze anche delle signora alla guida del SUV, forse, l’uscita dal manto di asfalto e la discesa accidentale in banchina, ha provocato la perdita del controllo della sua bicicletta.

Nel tentativo di rimettere in carreggiata il mezzo, sbandava e colpiva con la sua ruota anteriore, lateralmente la ruota posteriore di chi l’ho precedeva, che a sua volta perdeva anche lui il controllo del mezzo.

Il primo finiva nel campo alla sua destra, procurandosi solo qualche escoriazione, il secondo sbandava alla sua sinistra spostandosi verso il centro della carreggiata e con la spalla sinistra impattava violentemente il montante di un SUV guidato da una donna, che procedeva in direzione di marcia opposta.

La collisione è stato violenta, anche se entrambi non andavano forte, la somma delle due velocità ha provocato seri traumi al ciclista sbalzato a terra nell’urto, seri danni alla spalla ed al braccio sinistro, con varie fratture.

Sul posto venivano rapidamente inviate tre pattuglie della Polizia locale di Unione i Fontanili, due chiudevano al traffico a nord ed a sud la strada per facilitare l’accesso ai mezzi di soccorso.

Da ricordare che proprio per la sua pericolosità e per la sede stradale ristretta questa provinciale è stata recentemente regolamentata proprio per ridurre la velocità di percorrenza, la terza pattuglia invece sul luogo del sinistro procedeva al rilievo ed alle verbalizzazioni.

Sul posto sono arrivati rapidamente anche una ambulanza della Croce Oro Gaggiano e l’Elisoccorso, che è atterrato poco distante nel campo, l’infortunato un 59enne della provincia di Bergamo, veniva soccorso, stabilizzato ed immobilizzato, una volta messo in condizione di essere trasportato è stato imbarcato sull’elisoccorso che è decollato in codice giallo, in direzione dell’Ospedale San Carlo di Milano.

Poco dopo la strada veniva nuovamente aperta al traffico locale.

Antonio Varieschi