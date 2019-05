IDROSCALO, AL VIA IL SERVIZIO ESTIVO DIURNO E NOTTURNO DELLE LINEE BUS 183 E 188

(mi-lorenteggio.com) Milano, 17 maggio 2019 – Tornano in servizio estivo, da oggi al 1° settembre, le linee 183 e 188 del bus che collegano l’Idroscalo alla città. Le due linee permetteranno di raggiungere i locali notturni dell’Idroscalo in modo pratico, veloce, sicuro e sostenibile, utilizzando i mezzi pubblici giorno e notte, anche nel fine settimana, al costo del biglietto urbano.

Per quanto riguarda la linea 183, che collega l’Idroscalo con l’aeroporto di Linate, capolinea per l’interscambio con il bus 73 che arriva dal centro città, l’orario estivo si applicherà dal 25 maggio al 9 giugno il sabato e la domenica e dal 10 giugno al 1° settembre tutti i giorni.

Queste le fermate:

– direzione Linate: Strada Provinciale 15b (capolinea ingresso Punta dell’Est); Parco Idroscalo/Circolo Magnolia.

– direzione Idroscalo: piazzale Aeroporto di Linate; Parco Idroscalo/Circolo Magnolia; Strada Provinciale 14 Rivoltana dopo via Circonvallazione (ingresso Idroscalo tribune).

Nelle giornate di sabato, l’ultima corsa in partenza dall’Idroscalo delle ore 1.02, prolunga il percorso fino a via Cavallotti/San Babila M1.

La linea 188 da Idroscalo a Porta Vittoria, fermata di interscambio con le linee 90/91 e le linee S del passante ferroviario sarà in servizio tutte le notti tra venerdì e sabato e tra sabato e domenica con questi orari: solo per il primo fine settimana, il 17 e 18 maggio, la prima corsa parte da Porta Vittoria alle ore 00.46 e l’ultima corsa parte dall’Idroscalo alle ore 4.30. Dal 24 maggio al 15 settembre la prima corsa da Porta Vittoria è anticipata alle ore 23.46 e l’ultima corsa dall’Idroscalo è sempre alle ore 4.30.

Queste le fermate:

– direzione Idroscalo/Magnolia: viale Molise dopo via Valentino Mazzola (capolinea Porta Vittoria FS), viale Corsica dopo via De Andreis (interscambio con linee N27) e piazzale Aeroporto Linate.

– direzione Porta Vittoria FS: Idroscalo/Magnolia (capolinea), viale Corsica 91 prima di via Mezzofanti (con linee 27-73).

Per informazioni è possibile consultare il sito www.atm.it o scaricare l’app.

