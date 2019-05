Milan e Inter: nuovi allenatori per dare la caccia alla Juventus

Milano, 17 maggio 2019 – La Serie A volge al termine e al netto degli obiettivi ancora da raggiungere nelle due ultime giornate, Milan e Inter sono già proiettate verso la stagione 2019-2020. L’obiettivo è quello di tornare a dare la caccia alla Juventus da vicino, perché negli ultimi anni i bianconeri sono spesso stati troppo lontani. Rossoneri (soprattutto) e nerazzurri hanno indubbiamente perso terreno nei confronti dei bianconeri torinesi e se non fosse stato per il Napoli (e la Roma prima), il massimo campionato italiano già monotono sarebbe ulteriormente crollato al livello di leghe meno blasonate come quelle di Scozia o Norvegia.

L’Inter è ad un passo dalla qualificazione alla prossima edizione della Champions League, mentre il Milan ha bisogno di una grossa mano proprio da parte della Juve, che ospiterà nel penultimo turno l’Atalanta di Gasperini. È chiaro, però, che le rispettive società si stiano già muovendo rafforzare i comparti tecnici, indipendentemente da quale competizione europea andranno a disputare. Le rose saranno rafforzate, ma in entrambi i casi ci saranno rivoluzioni dal punto di vista tecnico.

Gattuso via dal Milan: chi al suo posto?

Gennaro Gattuso, nonostante abbia un contratto con il Milan valido fino al giugno del 2021, ha già lasciato intendere che la sua avventura in rossonero volga al termine. Il tecnico calabrese è intenzionato a dare le dimissioni per via dei tutt’altro che ottimi rapporti con la dirigenza, Leonardo su tutti. Mai amato del tutto da una tifoseria che l’ha ammirato e mai discusso da giocatore, Gattuso è arrivato probabilmente troppo presto sulla panchina del ‘Diavolo’. Per la sua sostituzione, comunque, è tutto un rebus, poiché il presidente Scaroni e l’ad Gazidis vogliono prima capire cosa offrirà la piazza.

Dopo essere stato vicino alla panchina del Milan ai tempi di Berlusconi, potrebbe tornare di moda Maurizio Sarri, qualora lasciasse il Chelsea dopo la finale di Europa League. Attenzione, però, anche ad Eusebio Di Francesco – licenziato dalla Roma alcune settimane fa – e a Marco Giampaolo, che non sembra voler continuare il rapporto con la Sampdoria. Si è chiamato fuori, invece, Rudi Garcia, ex tecnico della Roma attualmente in Francia all’Olympique Marsiglia. Dalla scelta dell’allenatore, ovviamente, dipenderanno gli investimenti da fare sul mercato, alcuni dei quali saranno inevitabilmente finanziati dalle cessioni.

L’ex Juve Conte all’Inter

Situazione ormai cristallizzata per l’Inter, che ha ormai scelto di dare il benservito a Luciano Spalletti. Il tecnico toscano pagherà con ogni probabilità l’arrivo a metà stagione di Beppe Marotta. L’ex dg e ad della Juventus ha inevitabilmente le sue idee e visto che ha già alle spalle un modello vincente in bianconero, non può non tentare di replicarlo anche nella Milano nerazzurra. Antonio Conte firmerà, a meno di clamorose sorprese, un contratto triennale andando a sfidare sostanzialmente il suo passato. Dopo essere stato per tanti anni il capitano della Juve, sulla panchina dei bianconeri si è consacrato vincendo tre scudetti consecutivi, prima delle esperienze con la nazionale italiana e il Chelsea. Non sarà facilissimo far digerire la scelta ad alcuni tifosi nerazzurri, ma le vittorie si sa, sono in grado di far superare qualsiasi ostacolo.