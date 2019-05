PRESIDENTE SENATO HA VISITATO IL ‘PAESE RITROVATO’ A MONZA

VICEPRESIDENTE:QUESTA REALTA’ E’ ORGOGLIO DELLA BRIANZA

(mi-lorenteggio.com) Monza/MB, 17 maggio 2019. “E’ un progetto che ci rende

estremamente orgogliosi, un’eccellente collaborazione tra

pubblico e privato che attesta la grande generosità di questo

territorio. Regione Lombardia, inoltre, sta lavorando per

verificare la possibilità che diventi un modello standard di

assistenza accreditato”.

Lo ha detto il vicepresidente di Regione Lombardia e assessore

alla Ricerca, Innovazione, Università, Export e

Internazionalizzazione in occasione della visita della

Presidente del Senato al centro ‘Il Paese ritrovato’ di Monza,

primo villaggio in Europa dedicato alla cura dei pazienti

affetti da sindrome di Alzheimer.

Guardando più in generale al ‘sistema-Brianza’ il vicepresidente

della Regione ha sottolineato quanto sia “Importante accendere i

riflettori sulle eccellenze del nostro territorio, che il mondo

ci invidia. Per questo un sentito ringraziamento alla Presidente

del Senato per l’importante visita che ha organizzato a Monza”.



“In Brianza – ha proseguito – ci sono circa 180 imprese al

chilometro quadrato, un dato unico. Un patrimonio che ha bisogno

del massimo supporto anche a livello nazionale per essere

valorizzato e per emergere nel panorama internazionale. In

questo senso la vicinanza espressa dalla Presidente del Senato

rappresenta un sostegno importante” ha concluso il

vicepresidente.



Redazione