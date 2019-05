SISMA MANTOVA, PRESIDENTE FIRMA DUE ORDINANZE PER TEATRO QUINGENTOLE ED ENTI LOCALI

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 17 mag) Il presidente della Regione Lombardia,

in qualità di Commissario delegato per l’emergenza sisma e

ricostruzione in Lombardia, ha firmato 2 ordinanze, pubblicate

sul Burl il 15 maggio, con le quali vengono stanziati fondi a

favore dei territori della provincia di Mantova colpiti dal

sisma del 2012.

PALAZZO VESCOVILE DI QUINGENTOLE – In particolare, con

l’Ordinanza n.485, è stato destinato al Comune di Quingentole un

contributo provvisorio di 1.859.231,15 euro per i lavori di

miglioramento sismico, restauro architettonico e dell’apparato

pittorico, adeguamento impiantistico ed efficientamento

energetico del Palazzo Vescovile, sede del Teatro Comunale,

fortemente danneggiato dal sisma.

SOSTEGNO A ENTI LOCALI PER NUOVE SEDI UFFICI PUBBLICI –

L’Ordinanza n.486 riguarda un bando emesso, aperto a tutti i 43

Comuni, attraverso il quale si intende assegnare agli Enti

locali contributi per la locazione di immobili adibiti a sedi di

uffici pubblici (sede municipale, uffici, archivi, magazzini), e

i relativi adeguamenti e traslochi, cui gli Enti sono dovuti

ricorrere per garantire la continuità dei servizi pubblici, nei

casi in cui le sedi originarie degli uffici sono state rese

inagibili o sono state distrutte dagli eventi sismici.

L’ammontare complessivo delle risorse riservate è pari a 200.000

euro e coprono le spese sostenute o da sostenere per il periodo

1 gennaio 2016 – 31 dicembre 2020.

Entro il 1 luglio 2019 i Comuni potranno presentare la

documentazione attestante le spese sostenute nel periodo 1

gennaio 2016 – 31 dicembre 2018.

Redazione