TURISMO RELIGIOSO, ASSESSORE: VOLANO STRATEGICO PER LA PROMOZIONE DEI TERRITORI

(mi-lorenteggio.com) Sotto il Monte/BG, 17 maggio 2019. “Regione Lombardia crede

fermamente nelle potenzialità del turismo religioso, volano

strategico per la promozione dei nostri territori che

custodiscono itinerari di spiritualità di straordinaria

importanza a livello internazionale. Mi rendo disponibile

affinché la Lombardia possa diventare capofila per la promozione

nazionale di questi percorsi”.

Lo ha detto l’assessore al Turismo, Marketing Territoriale e

Moda della Regione Lombardia intervenendo alla seconda tappa del

Simposio Euro-Mediterraneo ‘Verso un’identità del turismo

religioso: esperienza e convivialità’.

“Un evento in un luogo simbolo della Fede, Sotto il Monte,

‘casa’ del ‘Papa buono’ Papa Giovanni XXIII – ha aggiunto

l’assessore – vero e proprio punto di riferimento spirituale per

tutti noi bergamaschi e per gli italiani. E proprio Sotto il

Monte ha tutte le potenzialità per diventare un brand mondiale,

valorizzando ulteriormente un fenomeno in costante crescita come

il turismo religioso”.

Un modo diverso di visitare i luoghi, lontano dai classici

itinerari turistici ma che sta attraendo sempre più persone:

unire la Fede alla scoperta, in tranquillità e senza fretta, di

chiese, monasteri, cammini religiosi.

“La valorizzazione turistica di questi luoghi – ha continuato

l’assessore – permette di sviluppare un’economia della bellezza

che favorisce lo sviluppo sostenibile dei territori ed esalta i

diversi elementi del loro patrimonio immateriale. Il turismo

religioso è una grande opportunità per sviluppare la mobilità

dolce e la destagionalizzazione. Contribuisce anche in maniera

determinante allo sviluppo di alcuni aspetti strategici

territoriali come l’arte e la cultura, l’enogastronomia e la

food experience, sport e turismo attivo, produzioni tipiche e

artigianato. Tutte peculiarità dei tanti piccoli borghi che

appartengono a una Lombardia Segreta ricca di eccellenze della

tradizione della nostra storia e cultura”.

