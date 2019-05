UN FITNESS PARK IN VIA MONETA A OPERA

(mi-lorenteggio.com) Opera, 17 maggio 2019 – Il progetto è stato pensato come una passeggiata fitness urbana, quasi uno sviluppo parallelo alla Green Circle che attraversa il comune. Vista la molteplicità di parchi presenti sul territorio e dedicati ai bambini, sentendo anche le esigenze degli abitanti della zona, si è scelto di proporre un Fitness Park, dotato di attrezzi ginnici liberi e fruibili da tutti. Il Parco è tagliato da un percorso centrale in calcestre, similare a quelli già presenti in altri parchi urbani.

Lungo il percorso sono previste sedute in doghe di legno e un’”isola” centrale con un albero, simbolo della rigenerazione, nucleo del Parco.

Il parco è poi formato da una zona fitness, dotata di attrezzi dinamici e una zona ricreativa per il gioco dei bimbi, dove è prevista una porzione pavimentata in battuto di calcestruzzo, che verrà dipinta in modo da ricreare percorsi psicomotori che si rifanno ai “giochi di una volta”, quali ad esempio campana o bandiera, giochi che stimolino il bisogno di aggregazione dei bambini.

Nella progettazione è prevista una fascia piantumata ad arbusti di varie specie: Forsithya, rosa canina, sanguinella e sambuco. Lungo il lato verso la nuova struttura commerciale e verso la Ex SS 412 verranno collocati dei filari di piante, fondamentali per delimitare la zona verde.

“Il nostro comune è una delle realtà del sud Milano con i più alti standard a verde “ spiega il Sindaco Antonino Nucera – “il nostro obiettivo è quello di rendere questi spazi fruibili ed accessibili a tutti, in piena sicurezza”.